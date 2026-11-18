Từng lập hat-trick khi đá thay Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos chỉ dứt điểm một lần trong hai trận đầu tiên kể từ khi đàn anh chia tay đội tuyển.

Gonçalo Ramos lập hat-trick trong lần đầu đá chính cho Bồ Đào Nha, ở trận thắng Thụy Sĩ 6-1 tại World Cup 2022. theanalyst.com

Phút 59 ở Cardiff, Bồ Đào Nha đang hòa Xứ Wales 2-2 thì HLV Jorge Jesus rút Gonçalo Ramos. Người vào thay anh là Joao Felix. Sau trận, HLV Jesus giải thích ông cần một tiền đạo có thể giữ bóng trên phần sân đối phương để đồng đội kịp dâng lên. Mười một phút sau khi Ramos rời sân, Carlos Forbs ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Cái tên Felix gợi lại một đêm rất khác trong sự nghiệp của Ramos. Gần bốn năm trước, Felix chuyền cho anh ghi hai bàn trong trận thắng Thụy Sĩ 6-1 ở World Cup. Hôm ấy, Ramos đá chính thay Cristiano Ronaldo và lập hat-trick. Lần này, Ronaldo rời đội tuyển, còn Ramos vừa trải qua hai trận đá chính mà chỉ có một pha đánh đầu bị chặn.

Đêm Ramos đá thay Ronaldo

Khoảng một giờ trước trận gặp Thụy Sĩ, HLV Fernando Santos viết đội hình lên bảng trong phòng thay đồ. Ông bắt đầu với thủ môn Diogo Costa, lần lượt ghi tên các hậu vệ rồi viết tên Ramos ở cuối. Tiền đạo 21 tuổi kể với A Bola rằng đến lúc ấy anh mới biết mình sẽ đá chính.

Trong những buổi tập trước trận, Ramos chưa từng nghĩ Ronaldo sẽ ngồi dự bị và bản thân sẽ có lần đầu đá chính cho đội tuyển ngay ở vòng loại trực tiếp World Cup.

Santos dặn Ramos cứ chơi như ở Benfica, đặc biệt là những pha chạy cắt mặt hậu vệ để đón bóng ở cột gần. Phút 17, anh nhận đường chuyền của Felix trong tư thế quay lưng về phía khung thành, xoay người rồi sút tung nóc lưới.

Đầu hiệp hai, Ramos băng lên trước hậu vệ để đón quả căng ngang của Diogo Dalot và ghi bàn thứ hai. Sau khi kiến tạo cho Raphael Guerreiro, Ramos hoàn tất hat-trick từ một đường chuyền khác của Felix.

Cristiano Ronaldo dứt điểm bảy lần trước Xứ Wales trong trận cuối cùng khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Jesus cũng từng thấy Ramos chơi hiệu quả như vậy. Trong trận thắng Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen, tiền đạo này bật tường cho Joao Cancelo mở tỷ số, rồi tự mình ghi bàn từ đường chuyền của Bruno Fernandes.

Đó là một trong ba trận liên tiếp Ramos ghi bàn khi được Jesus xếp đá chính. Cuối tháng 10, anh nói thẳng với Canal 11 rằng mình muốn có tên trong đội hình xuất phát và tin rằng anh có thể đá cùng Ronaldo. Chưa đầy một tuần sau, Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển.

Suất trung phong vẫn bỏ ngỏ

Ở lượt đi gặp Xứ Wales tại Lisbon, cũng là trận cuối cùng khoác áo đội tuyển, Ronaldo dứt điểm bảy lần trước khi rời sân. Anh bỏ lỡ một cơ hội cận thành và có một bàn bị hủy vì việt vị.

Gần hai tháng sau, ở lượt về tại Cardiff, Dalot tạt cho Ramos đánh đầu, nhưng Ben Davies chặn được. Đó là pha dứt điểm duy nhất của anh trong 59 phút. Trước đó, Ramos đá trọn trận thua Đan Mạch 1-4 mà không có cú sút nào.

Ở Milan, Ramos cũng ít có cơ hội dứt điểm hơn trước. Theo A Bola, anh ghi năm bàn trong sáu trận trước khi bước vào chuỗi bảy trận tịt ngòi, tính cả CLB lẫn đội tuyển.

Sáu trận đá chính gần nhất, Ramos chỉ dứt điểm bốn lần và không lần nào trúng đích. Bàn gần nhất của anh đến từ trận gặp Atalanta ngày 18/10.

Gonçalo Ramos đá chính cả hai trận đầu tiên của Bồ Đào Nha sau khi Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển, nhưng chỉ có một pha dứt điểm.

Cựu hậu vệ Milan, Filippo Galli cho rằng cần nhìn cả cách Ramos di chuyển khi đồng đội có bóng. Ở trận thắng Genoa 2-1, anh chạy về cột gần, kéo hậu vệ theo và mở khoảng trống cho Alphadjo Cisse dứt điểm ở giữa vùng cấm. Sáu phút sau, Ramos nhả bóng cho Christian Pulisic ghi bàn.

Pha chạy cắt mặt từng giúp Ramos tự ghi bàn ở Lusail lần này giúp đồng đội lập công. Còn tại Cardiff, khi cần người nhận và giữ bóng ở vị trí trung phong, Jesus đã chuyển sang dùng Félix.

Sau trận, một phóng viên hỏi HLV Jesus vì sao ông vẫn chọn Ramos trong khi Gustavo Varela đang dẫn đầu Serie A với chín bàn sau 10 vòng. Chân sút 21 tuổi của Monza lần đầu được gọi lên tuyển nhưng ngồi trên khán đài cả hai trận tháng 11.

HLV Jesus nhắc lại bàn thắng của Ramos tại Copenhagen và những trận anh chơi tốt ở vòng bảng. Với ông, những gì Ramos đã làm được trong màu áo đội tuyển vẫn có trọng lượng khi chọn người đá chính.

Bốn năm trước, Ramos là tiền đạo 21 tuổi chờ cơ hội sau lưng Ronaldo. Giờ Varela ở đúng tuổi ấy và đang ghi bàn đều đặn ở cùng giải đấu với Ramos.

HLV Jesus vẫn có lý do để đặt niềm tin vào tiền đạo của Milan, nhưng Cardiff cũng cho thấy ông sẵn sàng đổi trung phong ngay khi trận đấu đòi hỏi. Trước vòng tứ kết Nations League, cách thuyết phục nhất để Ramos giữ chỗ vẫn là làm điều anh từng làm ở Lusail và Copenhagen: đón được bóng trong vùng cấm và buộc thủ môn đối phương phải làm việc.