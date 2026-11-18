Trước các đối thủ được Jorge Mendes tiếp cận, MU đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ để giành Cristiano Ronaldo theo tiến cử của Carlos Queiroz cho Alex Ferguson.

Tất nhiên khi Queiroz đặt chân tới nước Anh thì nội dung của một trong những cuộc trao đổi đầu tiên của ông ta với Ferguson là về những tài năng bóng đá đang nảy sinh ở Bồ Đào Nha. Trong thế giới bóng đá rất rộng lớn, mỗi nhà cầm quân khi đạt đến một độ tuổi nhất định thường sẽ trở thành một cuốn từ điển sống về các cầu thủ trong khu vực của ông ta.

Queiroz đã đưa cho Ferguson cái tên của hai cầu thủ ở Sporting Lisbon: Ricardo Quaresma và Cristiano Ronaldo. Khi đơn vị tuyển mộ của United hỏi rằng ông ta thích ai hơn trong hai cầu thủ đó, Queiroz đã trả lời: “Rõ ràng là cả hai.”

Thế nhưng United lại không dám mua tới hai cậu thiếu niên Bồ Đào Nha, vì như vậy dễ bị mang tiếng rằng họ có dã tâm thôn tính đội hình trẻ của Sporting Lisbon. Chỉ được phép chọn một cầu thủ duy nhất, họ đã chọn cầu thủ trẻ hơn, cậu bé còn đang đeo niềng răng và nhuộm vàng một lọn tóc trên đầu - Ronaldo.

Ferguson không phải là người duy nhất biết tên của cậu bé này. Hồi năm 2002, những kẻ săn lùng tài năng tinh tường nhất châu Âu đều đã được nghe về tài năng và ý chí của Ronaldo.

Mendes từng đưa Ronaldo tới sân tập Arsenal gặp Arsene Wenger. Ảnh: Reuters.

Họ được nghe kể về một cậu bé người Bồ Đào Nha có năng lực làm cho mọi hậu vệ phải khiếp sợ, và còn có cả nghị lực rèn luyện bản thân bằng cách chạy đua với ôtô từ cột đèn giao thông.

Rồi sẽ có ai đó nẫng cậu ta sớm thôi, chính Ronaldo cũng cảm nhận được điều đó. Để chuẩn bị cho vụ chuyển nhượng lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình (dù chưa biết là tới đội bóng nào), Ronaldo đã thuê sẵn một người đại diện môi giới tên là Jorge Mendes - một ông chủ cửa hàng băng đĩa và cũng là cựu nhân viên quảng cáo của một hộp đêm.

Mendes ngay lập tức đi quảng bá tên tuổi của Ronaldo ở khắp mọi nơi. Ông ta đã nhắc đến Ronaldo với đội bóng Inter Milan ở Italy. Tháng 11 năm 2002, ông ta còn đưa cậu bé này tới thăm sân tập của Arsenal ở London Colney, nơi họ đã gặp gỡ Arsene Wenger.

Mendes gần như đã chốt được hợp đồng với Valencia, Liverpool và Juventus. Ông ta cũng đảm bảo rằng cái tên của Ronaldo được biết tới ở Real Madrid.