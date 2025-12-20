'Siêu mẫu giàu nhất thế giới' kết hôn

Siêu mẫu Gisele Bündchen được cho là đã bí mật kết hôn với bạn trai Joaquim Valente, trong một buổi lễ riêng tư tại nhà.

Theo Page Six, siêu mẫu Gisele Bündchen (45 tuổi) mới đây đã bí mật kết hôn với bạn trai Joaquim Valente (37 tuổi). Hôn lễ được cho là diễn ra trong không khí riêng tư, chỉ có sự tham dự của một nhóm nhỏ người thân và bạn bè, tổ chức tại nhà riêng của cặp đôi.

Một nguồn tin thân cận với Joaquim Valente cho biết, đám cưới diễn ra vào tháng trước, sau khi hai người đã chào đón con chung. “Anh ấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cả hai cũng chính thức về chung một nhà sau khi có con”, nguồn tin chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 2, Page Six xác nhận Gisele Bündchen và Valente đã có con chung. Tuy nhiên, tên gọi và giới tính của em bé hiện vẫn chưa được công bố. Trong những lần xuất hiện gần đây của siêu mẫu, truyền thông cũng chú ý việc ngón tay đeo nhẫn cưới bên trái thường được che khuất, làm dấy lên nghi vấn về việc cô đã làm đám cưới kín đáo.

Bündchen và Valente hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Backgird.

Gisele Bündchen trở về Brazil trong tuần này và xuất hiện trên thảm đỏ tại một sự kiện trang sức ở São Paulo. Dù vậy, cô không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào liên quan đến tin đồn kết hôn.

Trước khi đến với Joaquim Valente, Gisele Bündchen từng có cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm với Tom Brady. Hai người ly hôn vào năm 2022 và có chung hai con là Benjamin (15 tuổi) và Vivian (12 tuổi).

Sau khi Gisele và Tom Brady hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2022, cô bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Joaquim Valente. Dù từng làm việc cùng Valente từ năm 2021, Gisele nhiều lần khẳng định không có chuyện ngoại tình trong thời gian hôn nhân với Brady. Đến tháng 2/2024, Page Six mới lần đầu xác nhận cặp đôi hẹn hò, cho biết họ bắt đầu mối quan hệ từ giữa năm 2023.

Về phía Tom Brady, cựu ngôi sao NFL giữ thái độ im lặng. Một nguồn tin từng chia sẻ rằng Brady tập trung vào sự nghiệp và các con chung, đồng thời cho rằng những lựa chọn cá nhân của Gisele không còn liên quan đến anh sau ly hôn.

Gisele Bündchen được biết đến không chỉ với sự nghiệp người mẫu lừng lẫy, mà còn là một trong những nhân vật giàu có nhất làng thời trang thế giới, với nhiều năm liên tiếp đứng đầu danh sách "người mẫu có thu nhập cao nhất toàn cầu".

Gisele Bündchen còn là trường hợp hiếm hoi duy trì sức ảnh hưởng lâu dài sau khi rời sàn diễn đỉnh cao. Sau khi tuyên bố giảm dần hoạt động người mẫu từ năm 2015, cô chuyển hướng sang kinh doanh, đầu tư và các dự án cá nhân.