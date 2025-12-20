Chàng trai 17 tuổi cao 1,9 m gây sốt

CORTIS gồm 5 thành viên Martin, James, Juhoon, Seonghyeon, Keonho. Nhóm ra mắt vào ngày 18/8 với mini album đầu tay Color outside the lines và trở thành nhóm nhạc nam mới nhất của BigHit Music sau 6 năm. Album của nhóm dẫn đầu doanh số tuần đầu trong các tân binh ra mắt năm nay và nhanh chóng cán mốc hơn 1,06 triệu bản chỉ sau khoảng ba tháng phát hành.

Ca khúc Go và FaSHioN liên tục gây tiếng vang và góp mặt trong các bảng xếp hạng quốc tế. Nhóm ghi nhận 7,6 triệu lượt theo dõi trên Instagram và hơn 329 triệu lượt yêu thích ở nền tảng TikTok. Theo trang The Korea Times, thành công của CORTIS phản ánh đúng thị hiếu mà thị trường Kpop đang tìm kiếm. Cả 5 thành viên đều tham gia vào quá trình sản xuất album đầu tay, từ biên đạo đến đảm nhiệm vai trò đồng đạo diễn MV.

Bên cạnh đó, CORTIS liên tiếp ghi dấu ấn tại các lễ trao giải khi giành 2 hạng mục Best Performance và Rookie Of The Year tại AAA 2025. Trước đó, nhóm được trao giải Best New Artist tại MAMA 2025, Global Rookie ở TikTok Awards Korea 2025. Các tiết mục live trên sân khấu của nhóm tân binh tạo hiệu ứng bùng nổ, chẳng hạn màn "cook" nhạc trực tiếp tại MAMA của trưởng nhóm Martin hay tiết mục cover hit Mic Drop của tiền bối BTS mới đây.

Martin (sinh năm 2008) mang hai dòng máu Hàn Quốc và Canada. Anh là thực tập sinh trong 6 năm trước khi chính thức debut. Martin nổi bật với chiều cao 1,9 m, khả năng rap và hát đều tốt, đặc biệt năng lượng bùng nổ trên sân khấu, được khen là tân binh toàn năng. Ảnh: ©kipuka_0320.

Thời còn là thực tập sinh, trưởng nhóm Martin có tham gia sáng tác các ca khúc nổi tiếng như Deja Vu của TXT và Magnetic của ILLIT. Đây là điều hiếm thấy ở một thành viên trong nhóm nhạc tân binh Kpop. Martin nhiều lần chia sẻ âm nhạc là đam mê từ khi còn nhỏ và bản thân đã chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng để thực hiện ước mơ.

Hai thành viên cùng sinh năm 2009 là Seonghyeon và Keonho, đều có thế mạnh về vocal, vũ đạo, trình diễn. Trước khi thành idol, Keonho có nhiều năm gắn bó với bộ môn bơi lội, tham gia thi đấu.

Juhoon, sinh năm 2008, là thành viên gia nhập nhóm sau cùng và có thời gian thực tập ngắn nhất, khoảng gần 2 năm. Song theo những gì Martin chia sẻ, Juhoon học hỏi rất nhanh để bắt kịp nhóm và các kỹ năng tiến bộ không ngừng. Đó là lý do Juhoon từng xúc động bật khóc khi chứng kiến hình ảnh của mình trên poster nhóm ở tòa nhà HYBE những ngày đầu ra mắt.

James, anh cả của CORTIS, sinh năm 2005, mang hai dòng máu Trung Quốc - Thái Lan. Nam thần tượng từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng trước vẻ ngoài điển trai, đậm chất nam thần phim học đường khi biểu diễn giữa giờ tại sân vận động Seoul World Cup. Video quay cận cảnh gương mặt của anh thu về 5,6 triệu lượt xem và gần 200.000 lượt yêu thích trên X. Với hiệu ứng suốt 4 tháng qua cả về hình ảnh lẫn âm nhạc, phong cách, 5 chàng trai CORTIS xứng đáng với tên gọi "tân binh khủng long", hứa hẹn bùng nổ hơn nữa.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.