Siêu đô thị thể thao 9.000 ha được huy động 237.000 tỷ đồng xây nhà ở

Liên danh nhà đầu tư Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội vừa được xác nhận đủ điều kiện huy động 237.000 tỷ đồng để triển khai các công trình nhà ở tại 4 phân khu.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô 8.965 ha. Ngoài các phân khu nhà ở, điểm nhấn của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Ảnh phối cảnh: NĐT.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản phản hồi đề xuất huy động vốn của liên danh nhà đầu tư dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, do CTCP Vinhomes đại diện.

Liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Vinhomes, CTCP Đầu tư bất động sản Ngọc Hồi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Ngọc Quý và CTCP Nghiên cứu đầu tư và Phát triển Tương Lai.

Tổng số vốn nhà đầu tư đề xuất huy động là 375.000 tỷ đồng , trong đó 237.000 tỷ đồng dành cho bất động sản nhà ở và 138.000 tỷ đồng dành cho bất động sản không phải nhà ở.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, liên danh nhà đầu tư đủ điều kiện huy động 237.000 tỷ đồng để thực hiện các công trình nhà ở tại cả 4 phân khu A, B, C và D thuộc dự án.

Các phân khu này có tổng diện tích đất dành cho nhà ở liền kề, biệt thự và nhà ở cao tầng khoảng 1.211 ha. Trong đó, phân khu A có khoảng 295 ha, phân khu B khoảng 415 ha, phân khu C khoảng 273 ha và phân khu D khoảng 228 ha.

Theo văn bản, tính đến ngày 7/10, dự án đã huy động 37.000 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành trái phiếu, trong đó hơn 11.000 tỷ đồng được sử dụng cho các công trình nhà ở.

Các hình thức huy động vốn gồm góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên kết và liên doanh với tổ chức, cá nhân. Bên tham gia hợp tác chỉ được phân chia lợi nhuận. Thời hạn huy động vốn tối đa bằng tiến độ thực hiện dự án, dự kiến đến quý IV/2030.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô 8.965 ha, nằm trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Chương Dương, Dân Hòa, Đại Thanh, Hồng Vân, Nam Phù, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thanh Oai, Thường Phúc và Thường Tín.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 925.650 tỷ đồng . Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải chiếm tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư, còn vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác chiếm tối đa 85%.

Điểm nhấn của siêu dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA với hệ thống mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành vào quý I/2030 và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2030. Khu đô thị này được định hướng là địa điểm chính, phối hợp với các khu liên hợp thể thao khác, đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng để đăng cai các sự kiện thể thao lớn cấp châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic...