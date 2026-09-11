Hà Nội đã bàn giao 7.700 ha mặt bằng cho 'siêu' dự án 925.000 tỷ đồng

Theo báo cáo mới nhất, Hà Nội đã hoàn thành đo đạc, quy chủ trên toàn bộ phạm vi Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Đến nay, nhà đầu tư đã được bàn giao khoảng 7.700 ha mặt bằng.

Phối cảnh sân vận động VinFast - Trống Đồng, công trình trung tâm của Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Ảnh: VIC.

Tại Hội nghị giao ban tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội mới đây, các đơn vị đã cập nhật tiến độ triển khai một số dự án lớn, trong đó có Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo báo cáo, dự án đã hoàn thành đo đạc, quy chủ trên toàn bộ phạm vi 9.171 ha, đạt 100%. Nhà đầu tư đã được bàn giao khoảng 7.700 ha mặt bằng để triển khai dự án. UBND các xã đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội là dự án quy mô lớn do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, được khởi công cuối năm ngoái. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng , quy mô 9.171 ha, triển khai trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế Hà Nội trên bản đồ thể thao, văn hóa khu vực và thế giới.

Trung tâm của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, lớn nhất thế giới. Đây cũng là sân vận động có mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh.

Dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô quốc tế.

Bao quanh sân vận động là hệ thống sân tập và công trình thể thao quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu của các kỳ Olympic. Trong đó có sân vận động Olympic 40.000 chỗ, được thiết kế theo tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện điền kinh thế giới và các sự kiện thể thao, văn hóa lớn; cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ dành cho các giải đấu chuyên nghiệp, sự kiện văn hóa và lễ hội.

Bên cạnh Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, hội nghị vừa qua cũng cập nhật tiến độ một số dự án lớn khác.

Trong đó, dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đang được UBND các phường, xã triển khai quy trình, thủ tục thu hồi đất. Dự án không có vướng mắc về chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Trục không gian Quốc lộ 1A do Tập đoàn Vingroup triển khai, vừa được khởi công vào tháng 5. Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng .

Với dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và Đông Anh, công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 480/736 ha, đạt 65%. Trong đó, xã Thư Lâm đạt 333/373,4 ha và xã Đông Anh đạt 147/363 ha. UBND thành phố đã giao đất đợt 1 với diện tích 156 ha cho chủ đầu tư để thực hiện dự án trên địa bàn xã Thư Lâm.

Dự án này do CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng làm chủ đầu tư, được khởi công đầu tháng 2 và dự kiến hoàn thành trong quý II/2029.

Đối với 7 cầu vượt sông Hồng, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành tại toàn bộ 7/7 dự án, gồm cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Đối với các dự án giao thông nhằm xử lý các điểm nghẽn ùn tắc, Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 dự án, gồm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối với tuyến đường 70; đường Tam Trinh; cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; đường Lĩnh Nam và tuyến đường 40 m phía bắc khu đô thị Nam Thăng Long.