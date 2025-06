Show của bạn gái Ronaldo bị hủy dù kiếm bộn tiền

Thông tin được chính Georgina xác nhận trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue Arabia, khi cô tuyên bố chương trình sẽ không có mùa 4, đồng thời gọi đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

"Đây là một trong những dự án chuyên nghiệp quan trọng nhất và cũng khiến tôi háo hức nhất", Georgina chia sẻ. "Tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức để cho thế giới thấy con người thật của mình. Nhưng hiện tại, tôi không có kế hoạch tiếp tục chương trình này".

"I Am Georgina" ra mắt lần đầu trên Netflix như một cái nhìn đầy hào nhoáng vào cuộc sống xa hoa của Georgina, từ những chuyến du lịch bằng phi cơ riêng, dự thảm đỏ, đến vai trò làm mẹ và hậu phương vững chắc bên cạnh Ronaldo.

Chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng, lọt top 10 chương trình được xem nhiều nhất tại 46 quốc gia, kéo theo hai mùa tiếp theo và giúp Georgina không chỉ nổi tiếng hơn mà còn trở thành nhà sản xuất điều hành của show.

Georgina Rodriguez gặp Cristiano Ronaldo năm 2016, khi cô còn là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thời trang ở Madrid. Kể từ đó, họ gắn bó bên nhau, cùng nuôi dưỡng hai người con chung, và cô cũng đảm nhận vai trò mẹ kế của 3 người con riêng của CR7.

Cặp đôi từng trải qua biến cố lớn khi mất một trong hai đứa con song sinh trong lúc sinh nở vào năm 2023, để lại nỗi đau quá lớn. Tuy vậy, cặp đôi vẫn tiếp tục đồng hành và ủng hộ nhau trong cuộc sống.

