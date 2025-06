HLV Tây Ban Nha dè chừng Ronaldo

Theo HLV De la Fuente, việc ghi được 5 bàn thắng vào lưới một đối thủ mạnh như Pháp không phải là điều dễ dàng. "Chúng tôi tận dụng rất tốt những cơ hội của mình. Điều này cho thấy trình độ cao của các cầu thủ", ông cho biết.

Với chiến thắng trước Pháp, Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 19, trong đó có 12 trận tại UEFA Nations League.

Khi được hỏi về phản ứng tức giận của đối thủ, HLV De la Fuente nhận định: "Đối thủ không đồng ý với những gì diễn ra, và họ có đẳng cấp để quay trở lại trận đấu thật mạnh mẽ. Đối đầu với một đội mạnh như Pháp thật sự rất khó khăn. Tôi luôn sẵn sàng tham gia nếu mỗi trận đấu đều kết thúc với tỷ số 5-4 như vậy".

Khi đề cập đến trận chung kết sắp tới với Bồ Đào Nha, HLV De la Fuente cho biết: “Đó là một đối thủ rất mạnh. Trận đấu này có thể sẽ giống như trận đấu hôm nay. Tôi rất háo hức khi đối đầu với Bồ Đào Nha, hai đội bóng đều thích chơi thứ bóng đá đẹp. Chỉ cần nhắc đến tên Cristiano Ronaldo thôi cũng đủ để tôi dành sự ngưỡng mộ cho cậu ấy. Cristiano là tấm gương cho tất cả chúng ta về sự nỗ lực để đạt được những con số ấn tượng".

Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp, Tây Ban Nha vào chung kết Nations League kể từ khi giải đấu được thành lập. Trước đó, "La Roja" giành chức vô địch vào mùa 2022/23 và về nhì ở mùa 2020/21.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.