Phản ứng của Yamal trước cơ hội đối đầu Ronaldo

Rạng sáng 6/6, tại sân MHPArena, Tây Ban Nha giành chiến thắng kinh điển 5-4 trước Pháp để giành vé vào chung kết Nations League. Yamal đóng góp cú đúp bàn thắng vào lưới Pháp và nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận vừa qua.

Phát biểu sau trận, Yamal lên tiếng khen ngợi đối thủ: “Pháp là một đội bóng tuyệt vời, họ làm cho chúng tôi gặp nhiều khó khăn, điều đó là bình thường. Nhưng chúng tôi rất vui với chiến thắng này. Tôi hy vọng sẽ mang chiếc cúp về cho Tây Ban Nha".

Khi được hỏi về trận chung kết sắp tới với Bồ Đào Nha, Yamal khẳng định: “Chúng tôi biết mọi người kỳ vọng ở cả đội, nhưng chúng tôi phải tiếp tục giành chiến thắng trước đã. Phần khó khăn nhất trong bóng đá là luôn phải chiến thắng, và đó là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng làm".

Đối đầu với một cầu thủ như Cristiano Ronaldo là một thử thách lớn với Yamal. Tiền đạo này cũng bày tỏ sự háo hức trước cơ hội chạm mặt thần tượng: “Cristiano là huyền thoại, và chúng tôi đều rất tôn trọng anh ấy. Nhưng tôi sẽ làm tốt công việc của mình, đó là giành chiến thắng trong trận đấu".

Hôm 5/6, Ronaldo cũng góp 1 bàn trong thắng lợi 2-1 của Bồ Đào Nha trước Đức ở bán kết. Đây là lần thứ hai đội tuyển này giành vé vào chung kết giải đấu do UEFA tổ chức. Trước đó, Ronaldo cùng đồng đội từng đăng quang ở mùa 2018/19.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.