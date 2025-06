Mbappe bất mãn với trọng tài

Mbappe đóng góp 1 bàn ở trận đấu này cho tuyển Pháp, nhưng Tây Ban Nha là đội tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng và góp mặt ở trận chung kết Nations League 2025.

Sau trận, tiền đạo của Real Madrid bất mãn vì quyết định của trọng tài. Anh cho biết: “Tôi không đồng ý với trọng tài về thời gian bù giờ, nhưng nếu tôi nói ra, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đang tức giận. Khi có thông báo chỉ có 5 phút bù giờ, theo lý thuyết là chúng tôi phải được thi đấu ít nhất 5 phút".

Mbappe cũng chỉ ra điểm yếu của tuyển Pháp trong thất bại vừa qua: “Trong thế trận căng thẳng như thế này, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt. Đội có những pha bóng rất hay mà chúng tôi chưa từng tạo ra trong thời gian dài. Tuy nhiên, chỉ trong 10 phút đầu tiên của hiệp một, chúng tôi đã để thủng lưới hai bàn, và điều tương tự cũng xảy ra trong hiệp hai. Pháp không duy trì được sự ổn định trong suốt 90 phút, nhưng rõ ràng là chúng tôi đã có sự tiến bộ".

Pháp từng là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng trong trận đấu này, họ không thể hiện được bản lĩnh của những ngôi sao hay nhất thế giới. Mbappe không cho rằng những chấn thương ảnh hưởng đến màn trình diễn kém của hàng thủ.

Ngôi sao "Les Bleus" cho biết: “Đó không phải là lý do để bào chữa, chúng tôi là những cầu thủ có năng lực. Chúng tôi đương nhiên cảm thấy tức giận và thất vọng".

Chiến thắng 5-4 giúp Tây Ban Nha vào chung kết Nations League lần thứ 3 liên tiếp, qua đó tạo nên trận derby bán đảo Iberia với Bồ Đào Nha vào rạng sáng ngày 9/6.

