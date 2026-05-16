Shopee nói gì khi bị phạt 200 triệu đồng?

Sau quyết định xử phạt của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Shopee đã công khai cải chính thông tin về chương trình freeship dịp 8/8/2025.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết ngày 9/4, đơn vị này đã ban hành quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Shopee. Doanh nghiệp này bị xử phạt 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại áp dụng cho ngày 8/8/2025.

Ngoài ra, Shopee bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại áp dụng cho ngày 8/8/2025 trên website thương mại điện tử, ứng dụng và các trang mạng xã hội.

Sau thông báo của cơ quan quản lý, Shopee đã cải chính thông tin từng đăng tải trên website, ứng dụng và các kênh truyền thông chính thức liên quan đến chương trình ưu đãi miễn phí vận chuyển dịp 8/8/2025.

Theo đó, khi quảng bá chương trình, Shopee sử dụng các thông điệp như “Freeship 0Đ mọi đơn”, “Gì cũng Freeship”, “Giao tới đâu Freeship 0Đ mọi đơn tới đó” nhằm truyền tải trải nghiệm mua sắm tiết kiệm cho người dùng. Dù phần lớn tài liệu truyền thông có gắn ký hiệu “*” kèm hướng dẫn tra cứu điều kiện áp dụng, tại một số vị trí hiển thị hạn chế, các điều kiện loại trừ chưa được thể hiện rõ, có thể gây hiểu nhầm về phạm vi ưu đãi.

Theo số liệu Shopee đã báo cáo tới các bên liên quan, trong chương trình khuyến mại này, tỷ lệ đơn hàng có mức phí vận chuyển Người mua thanh toán là 0 đồng chiếm tỷ trọng lớn gần 94% trên tổng số đơn hàng, qua đó cho thấy phần lớn đơn hàng đã được áp dụng ưu đãi miễn phí vận chuyển. Các đơn hàng còn lại được rơi vào tình huống giảm một phần phí vận chuyển hoặc không giảm vì chưa phù hợp với phạm vi áp dụng và điều kiện hưởng ưu đãi của chương trình.

Từ ngày 29/9/2025, Shopee đã ngừng sử dụng các thông điệp nêu trên, đồng thời đổi tên chương trình thành “Miễn phí vận chuyển 0Đ” và cập nhật đầy đủ điều khoản, điều kiện áp dụng trên trang thông tin chính thức của Shopee.

Shopee cho biết sẽ tiếp tục rà soát, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động truyền thông nhằm bảo đảm người dùng tiếp cận đầy đủ, chính xác thông tin về các chương trình ưu đãi trên nền tảng.