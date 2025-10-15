Shark Bình nói gì trước khi bị bắt?

Trước khi bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình - Chủ tịch NextTech) có phiên livestream công khai cảnh báo về chiêu "tự hack" và rửa tiền trong thế giới crypto.

Theo tìm hiểu, tối 26/9, Shark Bình xuất hiện trong một buổi trò chuyện trực tuyến, chia sẻ thẳng thắn về bản chất rủi ro của ngành công nghiệp blockchain và tiền mã hóa. Ông Bình cho rằng 99% các dự án tiền số đều thất bại, hoạt động theo mô hình “khởi nghiệp ngược đời”, thiếu ứng dụng thực tiễn và tiềm ẩn rủi ro hệ thống đối với nhà đầu tư lẫn xã hội.

"Công nghệ blockchain là một công nghệ tuyệt vời để làm phức tạp hóa những điều đơn giản. Hầu hết 99% các dự án phát hành coin, crypto là rủi ro mất tiền cao, mất sạch. Rút ruột trong lĩnh vực crypto dễ lắm, hợp pháp luôn. Thậm chí có những trường hợp tự hack để xóa dấu vết", Shark Bình nói trong buổi livestream.

Theo lời Shark Bình, không ít dự án blockchain trên thế giới đã “bốc hơi” hàng chục triệu USD bằng chiêu “tự hack” - tức đội ngũ sáng lập tự dựng kịch bản bị hacker chiếm đoạt kho coin, qua đó hợp thức hóa việc biến mất của tài sản nhà đầu tư.

Shark Bình trong phiên livestream tối 26/9 gây xôn xao dư luận.

Shark Bình thông tin: "Thi thoảng có vài dự án gọi vốn được 50- 100 triệu USD thông qua việc bán và phát hành coin, sau khi dự án thực hiện được 1-2 năm thì nhà phát hành tuyên bố rằng dự án bị hack mất kho coin, thế là huề cả làng, ai mà đi điều tra được".

Cũng trong buổi livestream, ông Nguyễn Hòa Bình đã mô tả chi tiết cách dòng tiền “đen” được rửa thông qua “máy trộn coin” - công cụ cho phép làm xáo trộn địa chỉ ví coin (ví điện tử), khiến việc truy vết trở nên bất khả thi. Khi tiền đã được “rửa”, các đối tượng thường di chuyển sang những quốc gia có quy định lỏng lẻo như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Brazil, khiến quá trình điều tra gần như đi vào ngõ cụt.

Sau ít ngày giảng giải về các thủ đoạn rửa tiền trong crypto, Shark Bình bị khởi tố vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Như Tiền Phong đã đưa tin, năm 2021, ông Bình giới thiệu AntEx - dự án blockchain được quảng bá là “hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) toàn diện đầu tiên của Việt Nam”. Trọng tâm của dự án là đồng stablecoin VNDT, được “neo” theo giá trị Việt Nam đồng, và cam kết được bảo chứng 1:1 bằng tiền thật thông qua ví Ngân Lượng - nền tảng thanh toán thuộc NextTech.

Theo giới thiệu, VNDT có thể giao dịch với hơn 100 đồng tiền số khác nhau, kết nối với Visa, MasterCard, và liên kết cùng các ví điện tử như Ngân Lượng, Vimo, Tiền Ngay (đều thuộc hệ sinh thái NextTech). AntEx được quảng bá như “cánh cửa đưa người Việt bước vào nền tài chính số toàn cầu”, thu hút đông đảo nhà đầu tư cá nhân.

Khi tìm kiếm token AntEX hay các thông tin liên quan trên Internet, không còn dấu vết của dự án này. Ảnh: CMH.

Dự án được cho là nhận 2,5 triệu USD vốn đầu tư từ NextTech và quỹ Next100 Ventures - cả hai đều do ông Bình sáng lập và nắm quyền chi phối. Bản thân ông cũng xuất hiện với vai trò “cố vấn chiến lược”, góp phần củng cố niềm tin cho cộng đồng nhà đầu tư.

Thế nhưng, chỉ sau khi token AntEx được niêm yết, giá trị của nó rơi tự do, mất tới 99%, khiến nhiều người trắng tay. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) - động thái được cho là nhằm “xóa lịch sử sụt giá”, song token mới tiếp tục lao dốc không phanh.

Sau hơn một năm im ắng, ngày 24/9 vừa qua, Shark Bình bất ngờ lên tiếng về AntEx. Ông cho rằng bản thân “chỉ là nạn nhân”, bị đội ngũ công nghệ trong dự án “qua mặt và bỏ trốn”, khiến ông mất kiểm soát và ảnh hưởng danh tiếng cá nhân.

Tuy nhiên, không lâu sau, một tài khoản ẩn danh tự nhận là cựu Giám đốc kỹ thuật của AntEx đã công khai phản bác. Người này tố ngược Shark Bình chính là người kiểm soát tài chính và đứng sau toàn bộ hoạt động gọi vốn, phát hành token - từ đó gắn liền trực tiếp với cú sập khiến nhà đầu tư thua lỗ.

Những màn đối đáp gay gắt trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận và cơ quan điều tra, mở đường cho cuộc điều tra chính thức được tiến hành. Shark Bình bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 14/10.