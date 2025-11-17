Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Sét đánh làm hai người tử vong tại chỗ

  • Thứ hai, 17/11/2025 15:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cả hai nạn nhân đều làm công việc chăm sóc ao nuôi tôm theo công nhật cho chủ ao là ông Trần Văn Hậu, trong lúc 2 người đang đi vệ sinh bạt ao tôm bị sét đánh trúng.

Ngày 17/11, ông Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tại nạn do sét đánh làm hai người tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7h40 cùng ngày, tại ấp 12, xã Vĩnh Hậu xảy ra vụ sét đánh làm hai người thiệt mạng tại chỗ. Nạn nhân là anh Trần Thanh Lâm, (sinh 1991) và anh Lâm Văn Hiền (sinh 1987), cùng ngụ ấp 37, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau.

Cả hai làm công việc chăm sóc ao nuôi tôm theo công nhật cho chủ ao là ông Trần Văn Hậu, trong lúc hai người đang đi vệ sinh bạt ao tôm bị sét đánh trúng.

Tại hiện trường, lực lượng công an xã ghi nhận, ông Hiền nằm bất động trên bờ vuông, quần áo cháy rụi, cơ thể còn dấu hiệu nhiệt khi bị sét đánh. Ông Lâm thì chìm dưới ao tôm, nằm cách xác ông Hiền khoảng 10 m. Thi thể hai nạn nhân được cơ quan chức năng ghi lại hiện trường, khám nghiệm theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã đã tổ chức đoàn đến nắm bắt tình hình, liên lạc với thân nhân của người chết để có sự trợ giúp cần thiết.

Cả hai nạn nhân tử vong đều sinh sống tại ấp 17, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau đến xã Vĩnh Hậu làm thuê. Gia đình đã đến nhận và đưa thi thể về mai táng, đồng thời không yêu cầu gì, bước đầu chủ trại tôm hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu để gia đình lo hậu sự.

Cầu thủ chạy tán loạn khi sét đánh xuống sân bóng ở TP.HCM

Khi các cầu thủ đang chơi bóng trong mưa thì tia sét đánh xuống sân bóng khiến những người có mặt bỏ chạy tán loạn. May mắn sự cố không xảy ra thương vong.

21:26 22/10/2025

Vừa xem điện thoại vừa sạc, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Nam thanh niên 21 tuổi, quê Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong khi vừa dùng điện thoại vừa sạc ở trong nhà.

07:33 13/9/2025

Người phụ nữ đi xe máy một mình nghi bị sét đánh tử vong

Giữa lúc trời mưa lớn, một người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên đường đê ở Hà Nội bất ngờ ngã xuống đường và tử vong, nghi do bị sét đánh.

04:31 2/9/2025

