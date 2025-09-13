Vừa xem điện thoại vừa sạc, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Nam thanh niên 21 tuổi, quê Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong khi vừa dùng điện thoại vừa sạc ở trong nhà.

Tối 12/9, lãnh đạo UBND xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, anh N.N.H. (21 tuổi, trú thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân) ở trong nhà, vừa sạc vừa xem điện thoại.

Tại thời điểm này, trên địa bàn có sấm chớp, giông lốc. Khi đang dùng điện thoại, anh H. bất ngờ bị sét đánh trúng, gục tại chỗ.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tiến hành sơ cứu, song nạn nhân không qua khỏi.

Tiếp nhận tin báo, công an xã phối hợp với chính quyền đến kiểm tra hiện trường, động viên gia đình và hỗ trợ lo mai táng.

Lãnh đạo địa phương cho biết, anh H. là con út trong gia đình có 3 anh em, bố mất năm 2021, hoàn cảnh khó khăn.