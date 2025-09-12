'Giật cô hồn' biến thành ẩu đả, đôi nam nữ bị đánh hội đồng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh giật đồ cúng tại một lễ cúng cô hồn ở phường Tân Sơn (quận Tân Bình cũ, TPHCM), dẫn tới vụ xô xát nghiêm trọng. Khoảng 10 thanh niên lao vào đánh một đôi nam nữ ngay giữa đường, gây náo loạn, mất an ninh trật tự ở khu dân cư.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 7/9, trước số nhà 645 đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, một gia đình tổ chức cúng cô hồn và phát gạo từ thiện, thu hút đông người dân tham gia.

Hình ảnh vụ ẩu đả

Khi chủ nhà thắp nhang và rải tiền, nhiều người chen lấn “giật cô hồn”, từ đó xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên (khoảng 10 người) với một nam thanh niên.

Ngay sau đó, cả nhóm đã lao vào đánh nam thanh niên này cùng một cô gái đi cùng. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đôi nam nữ bị tấn công dồn dập bằng tay, chân dưới trời mưa, nhiều người chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn vì nhóm thanh niên quá hung hăng.

Vụ việc diễn ra ở khu vực đông dân cư, mật độ giao thông lớn, khiến tình hình an ninh trật tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Clip 10 thanh niên đánh đôi nam nữ trong vụ 'giật cô hồn' Khoảng 20h ngày 7/9, trước số nhà 645 đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, một gia đình tổ chức cúng cô hồn và phát gạo từ thiện. Khi chủ nhà thắp nhang và rải tiền, nhiều người chen lấn “giật cô hồn”, từ đó xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên (khoảng 10 người) với một nam thanh niên.

Ngày 11/9, Công an phường Tân Sơn cho biết đã tiếp nhận thông tin, đang trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng và xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo TS-luật sư Lê Bá Thường (Đoàn luật sư TPHCM), Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và Văn hoá doanh nghiệp, hành vi tham gia "giựt cúng cô hồn" dẫn đến náo loạn, gây ồn ào và cản trở giao thông không chỉ là một tập tục biến tướng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, có thể bị xử lý từ hành chính đến hình sự theo các quy định mới nhất áp dụng trong năm 2025. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, nếu hành vi "giựt cúng" có tổ chức, gây ra xô xát, ẩu đả, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng hoặc gây thương tích cho người khác, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Khung hình phạt cho tội này rất nghiêm khắc, từ phạt tiền đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm, hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm, tùy vào hậu quả và mức độ nguy hiểm của hành vi.