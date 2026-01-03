Tàu chìm làm 1 thuyền viên mất tích tại cảng La Gi, Lâm Đồng

Sáng 3/12, lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích tại cửa cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, Bình Thuận cũ).

Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) vừa báo cáo vụ việc tàu cá BTh 85945 Ts bị chìm làm 1 thuyền viên mất tích tại cửa cảng La Gi vào ngày 2/1.

Theo đó, tàu cá BTh 85945 Ts (công suất 220 CV, dài 15 mét) gồm 4 lao động, hành nghề lưới rê, do ông Võ Thành Dũng (39 tuổi, trú tổ dân phố Bình Tân, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến lúc 2h ngày 2/1 tại cảng La Gi đi khai thác hải sản.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: B.H

Đến khoảng 19h45 cùng ngày, khi tàu cá di chuyển vào cửa cảng La Gi thì bị sóng lớn đánh chìm và dạt vào bờ kè. Lúc này, 3 thuyền viên nhảy ra khỏi tàu cá và bơi vào bờ an toàn, còn 1 thuyền viên Trần Đức Thái (trú khu phố 9 Bình Tân, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi nắm tình hình và cử 10 cản bộ chiến phối hợp với các lực lượng chức năng cùng phương tiện hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình chủ phương tiện và gia đình thuyền viên mất tích.