Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xác minh vụ cháu gái 14 tuổi bị đánh hội đồng ở Cần Thơ

  • Thứ năm, 7/8/2025 14:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một cháu gái 14 tuổi ở xã Trần Đề (TP. Cần Thơ) bị nhóm người đánh hội đồng dã man giữa ban ngày. Clip vụ việc sau đó được gia đình đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ lớn.

Sáng 7/8, lãnh đạo UBND xã Trần Đề (Cần Thơ) xác nhận, đã nắm thông tin vụ việc cháu gái bị đánh hội đồng và quay clip đưa lên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn vào chiều 6/8. Xã đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý. "Trước mắt, chúng tôi cử cán bộ đến thăm hỏi, nắm thông tin và đưa cháu gái đến cơ sở y tế khám sức khỏe", vị lãnh đạo xã cho hay.

Hanh hung be 14 tuoi anh 1

Cháu N. bị nhóm người đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra chiều 6/8, tại một tuyến đường vắng qua xã Trần Đề. Nội dung clip dài khoảng 36 giây, ghi lại cảnh một nhóm khoảng 3-4 phụ nữ lao vào đánh một thiếu nữ. Trong clip, nhóm người vừa la hét, chửi bới, vừa đấm, đá, thậm chí cầm mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu cô gái bất chấp tiếng gào khóc, van xin của nạn nhân.

Sáng 7/8, PV đã tới gặp bà T. - mẹ ruột của thiếu nữ bị đánh trong clip trên. Bà T. xác nhận, người bị đánh trong clip là con gái bà, tên N., năm nay 14 tuổi.

Cũng theo bà T., sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa cháu N. sang nhà ngoại tạm lánh. "Cháu kêu đau bụng, đau đầu, nhưng nhà tôi nghèo quá, không có tiền đưa cháu đi bệnh viện thăm khám", bà T. nghẹn ngào.

Sau khi biết vụ việc, nhiều hàng xóm đã tới thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình cháu N., cùng với sự bức xúc về hành vi nhóm người đánh hội đồng cháu và mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Hanh hung be 14 tuoi anh 2

Đoạn đường được xác định nơi nhóm người đánh hội đồng cháu N.

Theo bà T., nguyên nhân vụ hành hung có thể xuất phát từ mâu thuẫn, lời qua tiếng lại giữa N. và hàng xóm. "Tháng trước, họ cũng từng đánh cháu một lần, còn lột cả quần áo của nó", bà T. kể, giọng xót xa.

Một người hàng xóm cho biết, chiều tối 6/8, những người có hành vi đánh cháu N. còn qua nhà bà T., để gây áp lực, buộc gỡ clip đã đăng lên mạng, thay vì xin lỗi về hành vi sai trái của mình.

Xác minh clip người đàn ông chặn ôtô đập phá, đòi hành hung tài xế

Dù chưa va chạm, người đàn ông đi xe máy vẫn chặn taxi công nghệ, đập kính và đòi hành hung tài xế trên đường Lê Hồng Phong (quận 5, TP.HCM).

22:47 8/6/2025

Điều tra vụ shipper bị đánh gãy mũi vì đơn hàng 64.000 đồng ở TP.HCM

Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc nam nhân viên giao hàng bị hành hung bởi đòi tiền đơn hàng 64.000 đồng từ khách.

14:17 20/5/2025

Người phụ nữ bị kéo lên ôtô, ‘tra tấn’ bằng axit và máy xăm ở Cà Mau

Người phụ nữ ở Cà Mau đang đi xe máy trên đường bất ngờ bị hai người khác chặn đầu xe, kéo lên ôtô, chở về một tiệm spa để tiếp tục hành hung.

12:12 23/4/2025

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/xac-minh-vu-chau-gai-14-tuoi-bi-nhom-nguoi-danh-hoi-dong-post1767168.tpo

Nhật Huy - Xuân Lương/Tiền Phong

Hành hung bé 14 tuổi Cần Thơ Đánh hội đồng bé Hội đồng bé gái Hành hung bé gái Hội đồng Cần Thơ Đánh bé 14 tuổi

  • Cần Thơ

    Cần Thơ
    • Diện tích: 1.439,2 km²
    • Dân số: 1.450.000 người
    • Phân chia hành chính: 5 quận, 4 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 292
    • Biển số xe: 65

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý