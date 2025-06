Sesko không 'làm loạn' như Gyokeres

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè nóng lên từng ngày, người đại diện Elvis Basanovic có phát biểu đáng chú ý được cho là nhắm đến Viktor Gyokeres. Chân sút người Thụy Điển bị chỉ trích vì cách cư xử thiếu chuyên nghiệp trong quá trình tìm đường rời Sporting Lisbon.

Basanovic chia sẻ với GiveMeSport: "Ngay cả khi có mong muốn rất lớn từ Sesko về việc chuyển đến một đội bóng nào đó, chúng tôi sẽ không bao giờ ép buộc hay gây áp lực với RB Leipzig. Cách bạn rời một CLB sẽ nói lên giá trị con người bạn, và bạn sẽ mang những giá trị đó đến đội bóng tiếp theo".

"Tôi tin rằng, bất kể thương vụ lớn hay nhỏ, bóng đá cần nhiều sự tôn trọng hơn. Chúng ta chỉ làm điều đúng đắn, hoặc không làm gì cả. Nghe có vẻ đơn giản, dù báo chí có thể biến nó thành điều phức tạp", người đại diện của Sesko kết lại.

Phát biểu của Basanovic được đưa ra trong lúc Gyokeres bị cáo buộc đình công để rời Sporting. Chủ tịch CLB Frederico Varandas thậm chí công khai tố tiền đạo người Thụy Điển có hành vi "tống tiền" đội bóng.

Sesko cũng đang lọt tầm ngắm của Arsenal, nhưng chọn hướng tiếp cận hoàn toàn khác. Dù nhận được nhiều sự quan tâm, Sesko sẽ chỉ rời Leipzig nếu nhận được lời đề nghị từ một CLB đặc biệt, với dự án và HLV phù hợp.

Được biết, Leipzig định giá chân sút người Slovenia khoảng 68 đến 85 triệu bảng – mức giá được cho là vượt quá khả năng chi trả của Arsenal lúc này. Mùa giải vừa qua, Sesko ghi được 21 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 13 pha lập công tại Bundesliga.

