Bến đỗ bất ngờ cho Gyokeres

Tiền đạo người Thụy Điển được săn đón sau khi ghi 97 bàn thắng trong hai mùa giải qua cho Sporting Lisbon, giúp đội bóng giành hai chức vô địch quốc gia liên tiếp. Arsenal và MU tìm cách tăng cường hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng Gyokeres dường như đang tiến gần hơn đến việc cập bến Serie A.

Theo Corriere dello Sport, Juventus lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo 27 tuổi để thể hiện tham vọng lấy lại vị thế ở mùa giải tới. Sporting Lisbon yêu cầu 60 triệu bảng cộng với 8 triệu bảng tiền thưởng cho Gyokeres.

Để có tiền trang trải cho thương vụ, Juventus xác định bán 8 cầu thủ trong hè năm nay. Những cái tên nổi bật trong danh sách có Dusan Vlahovic và Douglas Luiz. Ngoài ra, thủ môn Mattia Perin, các hậu vệ Lloyd Kelly và Daniele Rugani, các tiền đạo Filip Kostic và Samuel Mbangula, cùng Arkadiusz Milik cũng có thể bị thanh lý.

Gyokeres từ chối chuyển đến MU, mở ra cơ hội cho Arsenal. Sau khi trao đổi với người đại diện, Arsenal đưa ra hai lời đề nghị trị giá 55 triệu bảng và 60 triệu bảng, nhưng đều bị Sporting từ chối. "Pháo thủ" không có ý định tăng giá mua Gyokeres. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" bắt đầu đàm phán với Hugo Ekitike.

Với những động thái của MU lẫn Arsenal, Juventus đứng trước cơ hội lớn chiêu mộ Gyokeres. The Athletic khẳng định chân sút người Thụy Điển chắc chắn chia tay Sporting trong hè năm nay.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.