Diễn biến căng thẳng vụ Gyokeres

Mối quan hệ giữa Gyokeres và CLB chủ quản xấu đi trông thấy giữa lúc thị trường chuyển nhượng hè bước vào giai đoạn cao trào. Gyokeres được cả Arsenal lẫn MU theo đuổi, trong đó "Pháo thủ" nắm thế chủ động. Tuy nhiên, bất đồng về mức giá khiến mọi thứ chững lại.

Sporting Lisbon được cho là kiên quyết không “bán rẻ” ngôi sao số một. Động thái này khiến Gyokeres cảm thấy bị phản bội. Tiền đạo người Thụy Điển nổi giận tới mức dọa đình công nếu CLB không tạo điều kiện ra đi.

Trước căng thẳng leo thang, Sporting chủ động mời Gyokeres gặp mặt để làm dịu tình hình, song đề nghị này lập tức bị từ chối. Hiện tại, tiền đạo 27 tuổi đi nghỉ mát tại Saint Tropez, Pháp và chưa có dấu hiệu sẽ trở lại đại bản doanh của đội bóng.

Mọi chuyện diễn biến khó lường khiến tương lai của Gyokeres trở nên mờ mịt. "Không rõ liệu bến đỗ tiếp theo của Gyokeres sẽ là Premier League, Serie A hay tiếp tục là cuộc chiến pháp lý với chính CLB chủ quản", Mirror viết.

Đáng chú ý, Arsenal chuyển hướng sang Benjamin Sesko và dừng đàm phán với Sporting. "Pháo thủ" không có ý định tăng giá mua Gyokeres. Cùng thời điểm, MU bắt đầu đàm phán chiêu mộ Hugo Ekitike.

Trong bối cảnh đó, Juventus bất ngờ trở thành ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua giành chữ ký của Gyokeres. Để có tiền trang trải cho thương vụ, Juventus xác định bán 8 cầu thủ trong hè năm nay.

