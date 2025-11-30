Serie A kịch tính

Serie A 2025/26 trở thành cuộc đua nghẹt thở bậc nhất châu Âu khi các đội nhóm đầu chỉ cách nhau vài điểm, còn vị trí số 1 liên tục đổi chủ sau mỗi trận.

ĐKVĐ Napoli đang ở thế bám đuổi mùa này.

Rạng sáng 30/11, các trận đấu sớm thuộc vòng 13 Serie A chứng kiến biến động mới. AC Milan vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng trước Lazio. Nhưng thứ hạng top đầu khả năng cao tiếp tục bị xáo trộn khi Napoli chuẩn bị đối đầu AS Roma, Inter Milan chạm trán Pisa, còn Bologna tiếp Cremonese ở vòng đấu này.

Tại San Siro, Milan đánh bại Lazio 1-0 nhờ sự chắc chắn ở hàng thủ và tận dụng cơ hội đúng lúc. Ba điểm giúp Rossoneri nâng tổng điểm lên 28 và vượt qua AS Roma để tạm thời chiếm ngôi đầu bảng. Đáng chú ý, Milan mới thua đúng một trận sau 13 vòng, trở thành đội ổn định nhất trong nhóm cạnh tranh.

Ngay phía sau, Roma bám đuổi quyết liệt với 27 điểm sau 12 trận, trong khi Napoli (25 điểm) tiếp tục duy trì nhịp bám đuổi. Cả 3 đội đang tạo ra một cuộc đua cực kỳ hấp dẫn, bởi chỉ cần một cú sẩy chân là thứ hạng lập tức đảo chiều.

Inter Milan, Bologna và Como cũng chen chân trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch với cùng 24 điểm – minh chứng cho thấy sự khốc liệt trong từng bước tiến ở giải đấu mùa này. Chỉ một chiến thắng hay một trận hòa sẽ thay đổi toàn bộ trật tự top 6.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Juventus ngược dòng ấn tượng trước Cagliari. Dù bị dẫn trước ở phút 26, "Lão phu nhân" kiên cường thắng 2-1. Juventus hiện có 23 điểm, áp sát top 6 khi chỉ kém Como đúng một điểm. Với phong độ cải thiện, đội bóng thành Turin có thể sớm trở lại cuộc đua vô địch.

Với việc khoảng cách giữa đội đầu bảng và vị trí thứ 7 chỉ là 5 điểm, Serie A đang căng thẳng đến mức một trận đấu đủ tạo ra xáo trộn trên bảng xếp hạng. Cuộc đua vô địch và cả top 4 hứa hẹn sẽ còn biến động liên tục trong những vòng tới.

Khoảng cách giữa đội đầu bảng và vị trí thứ 7 chỉ là 5 điểm.