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Kinh doanh

Sếp doanh nghiệp đua nhau mua gom cổ phiếu

  • Thứ tư, 29/7/2026 12:18 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết và người nhà đang đồng loạt đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu, trong bối cảnh thị trường vừa trải qua đợt điều chỉnh sâu.

Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu sau đợt giảm sâu của thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

Sau nhịp giảm mạnh của thị trường chứng khoán, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà đang liên tiếp đăng ký mua vào cổ phiếu với quy mô từ vài triệu đến hàng chục triệu đơn vị.

Mới nhất, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), đã đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 31/7 đến 28/8.

Hiện ông Tài nắm giữ 32,4 triệu cổ phiếu MWG, tương đương gần 2,2% vốn doanh nghiệp. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu do ông sở hữu sẽ tăng lên 33,4 triệu đơn vị, tương ứng 2,26% vốn. Theo công bố, mục đích giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu.

Động thái đăng ký mua của ông Nguyễn Đức Tài đã phần nào hỗ trợ diễn biến cổ phiếu MWG. Sau khi đóng cửa phiên 28/7 tại giá 64.200 đồng/cổ phiếu, mã chứng khoán này tiếp tục tăng lên khoảng 65.500 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 29/7. Tuy nhiên, so với vùng giá trên 93.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, thị giá MWG vẫn đang thấp hơn gần 30%

Một giao dịch với quy mô đáng chú ý khác đến từ ông Tô Hải, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI). Ông đăng ký mua 31,05 triệu cổ phiếu VCI theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 4/8 đến 3/9, sau khi mã chứng khoán này giảm khoảng 27% từ ngày 9 đến 27/7 và lùi về vùng giá thấp nhất gần 3 năm.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông Hải sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 205,3 triệu đơn vị, tương đương 17,83% vốn Vietcap. Đây cũng sẽ là một trong những thương vụ mua cổ phiếu có quy mô lớn nhất của lãnh đạo doanh nghiệp trên thị trường thời gian gần đây. Ngay sau thông tin đăng ký mua của ông Hải, cổ phiếu VCI đã tăng kịch trần lên 19.700 đồng/cổ phiếu và tiếp tục giao dịch quanh mốc 20.000 đồng trong phiên sáng 29/7.

Ở nhóm bất động sản, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) Nguyễn Văn Đạt đã đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 31/7 đến 29/8.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) ghi nhận ông Lý Tuấn Kiệt, Phó tổng giám đốc đồng thời là con trai Phó chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu. Thông tin được công bố khi thị giá KDH giảm xuống dưới 18.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất khoảng 4 năm.

Tại Tập đoàn Nam Long (HoSE: NLG), hai con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang cũng đăng ký mua mỗi người một triệu cổ phiếu. Quyết định được đưa ra trong giai đoạn cổ phiếu trên đà điều chỉnh, xuống sát 21.000 đồng/đơn vị, thấp nhất hơn 3 năm.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu gia đình Chủ tịch Nam Long gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp năm nay. Hồi tháng 3, khi cổ phiếu NLG lùi về vùng 25.000 đồng/cổ phiếu, ông Nguyễn Nam, con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang, cũng đã mua vào 1 triệu cổ phiếu.

Cùng thời điểm đó, ông Nguyễn Hiệp, người con trai khác của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang, cũng mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG, nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,2% lên 1,41%.

Tập đoàn Nam Long hiện là một trong những chủ đầu tư lớn nhất khu vực phía Nam với hàng loạt dự án nổi bật tại TP.HCM và Đồng Nai như Canaria, Mizuki Park và Izumi City... Đặc biệt, việc hạ tầng khu vực Đồng Nai được đẩy mạnh nhằm kết nối với sân bay Long Thành cũng được kỳ vọng gia tăng sức hấp thụ và giá trị các dự án của Nam Long trong thời gian tới.

Cùng lĩnh vực bất động sản, Chủ tịch Hải Phát Invest (HPX) Đỗ Quý Hải cũng đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu HPX.

Ở lĩnh vực ngân hàng, bà Trần Thị Lâm - cổ đông lớn và là người có liên quan đến lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VBB) - đã đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu VBB.

Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận kế hoạch mua vào của lãnh đạo tại PNJ, Dabaco, Thép Nam Kim, Nam Việt, Viconship... cùng một số tổ chức liên quan đến người nội bộ tại BWE và VNT.

Việc lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh định giá thị trường đã giảm đáng kể sau nhịp điều chỉnh kéo dài. Theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán, nếu loại trừ nhóm VIC và VHM, P/E của thị trường đã lùi xuống dưới mức trung bình nhiều năm.

Dù vậy, các giao dịch hiện mới ở giai đoạn đăng ký và còn phụ thuộc vào diễn biến giá, thanh khoản cũng như điều kiện thị trường. Tuy nhiên, động thái gia tăng sở hữu của lãnh đạo doanh nghiệp tại vùng giá thấp được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

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Minh An

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