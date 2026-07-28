Nhiều doanh nghiệp 'đốt' lợi nhuận vì đầu tư cổ phiếu

Dù VN-Index tăng hơn 11% trong quý II, việc đầu tư của các công ty chứng khoán hay một số doanh nghiệp "tay ngang" nắm giữ danh mục cổ phiếu quy mô lớn đều thua lỗ.

Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán VIX (VIX) là một trong những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rõ nét. Quý II, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 76 tỷ đồng , giảm hơn 87% so với cùng kỳ.

Công ty chứng khoán lỗ vì đầu tư chứng khoán

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán. Doanh thu từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm mạnh, trong khi chi phí từ hoạt động này tăng gần 866 tỷ đồng .

Đến cuối tháng 6, VIX sở hữu danh mục FVTPL có giá gốc hơn 17.200 tỷ đồng , trong đó cổ phiếu niêm yết chiếm hơn 10.400 tỷ đồng . Theo giá trị hợp lý, danh mục đang ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện hơn 2.200 tỷ đồng .

Trong quý II, khoản lỗ từ FVTPL lên tới 1.129 tỷ đồng , gấp hơn 4 lần cùng kỳ, chủ yếu do đánh giá lại danh mục đầu tư. Tính chung, hoạt động tự doanh của VIX ước lỗ khoảng 200 tỷ đồng , trở thành nguyên nhân chính kéo giảm lợi nhuận.

Ở chiều ngược lại, hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục là điểm sáng khi từ các khoản phải thu và cho vay đạt gần 348 tỷ đồng , tăng hơn 60% so với cùng kỳ nhờ dư nợ margin mở rộng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) cũng cho thấy hoạt động đầu tư chứng khoán chịu nhiều biến động.

Tại ngày 30/6, danh mục FVTPL của Vietcap có giá gốc 2.465 tỷ đồng , trong khi giá trị hợp lý đạt 2.463 tỷ đồng , tương ứng khoản lỗ chưa thực hiện gần 2 tỷ đồng . Danh mục này chủ yếu gồm trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Trong khi đó, danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) có giá gốc 12.243 tỷ đồng , được định giá khoảng 14.047 tỷ đồng , tương ứng khoản lãi chưa thực hiện hơn 1.800 tỷ đồng .

Danh mục cổ phiếu của Vietcap tập trung ở nhiều doanh nghiệp lớn như MCH, KDH và FPT. Trong đó, khoản đầu tư vào MCH vẫn ghi nhận mức sinh lời tích cực, song công ty đang tạm lỗ khoảng 212 tỷ đồng với FPT và gần 187 tỷ đồng với TDH.

Đáng chú ý, FPT từng là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường, song đã điều chỉnh hơn 50% so với vùng đỉnh.

"Tay ngang" bất động sản ôm 659 tỷ đồng cổ phiếu

Không chỉ các công ty chứng khoán, doanh nghiệp đầu tư tài chính cũng chịu tác động từ diễn biến phân hóa của thị trường.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) ghi nhận doanh thu quý II đạt 36,2 tỷ đồng , tăng gần 32% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm gần 11%, còn 26,1 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận đi xuống chủ yếu do diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán làm giảm hiệu quả danh mục đầu tư, kéo theo chi phí và khoản trích lập dự phòng tăng mạnh. Thực tế, tổng chi phí trong quý tăng từ 100 triệu đồng lên 7,7 tỷ đồng .

Đến cuối tháng 6, NDN sở hữu danh mục cổ phiếu có giá gốc hơn 659 tỷ đồng , tăng gần 70% so với đầu năm, trong khi giá trị hợp lý đạt khoảng 823 tỷ đồng . Danh mục tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, VHM, VPB, MBB và GEX.

Danh mục của NDN có nhiều cổ phiếu như HPG, VHM, VPB, MBB và GEX.