Selena Gomez giảm cân trước lễ cưới

Selena Gomez gây chú ý khi xuất hiện trên du thuyền với vóc dáng thon gọn sau giảm cân.

Ngày 25/8, Page Six đưa tin Selena Gomez gây chú ý khi xuất hiện trên du thuyền sang trọng cùng nhóm bạn ở Cabo San Lucas, Mexico. Nữ ca sĩ 33 tuổi diện bộ áo tắm liền mảnh màu đen ôm sát, khoe vóc dáng cân đối sau thời gian giảm cân.

Trong buổi tiệc trên biển, Gomez búi tóc, hầu như không trang điểm. Cô cùng nhóm bạn nhảy múa và chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều tài khoản mạng đặt nghi vấn đây có thể là tiệc độc thân của ca sĩ trước hôn lễ. Tuy nhiên, đại diện của Gomez chưa xác nhận.

Gomez được cho là gần như đã lấy lại vóc dáng thời kỳ trước khi mắc lupus và tăng cân mất kiểm soát. Theo nguồn tin, Gomez áp dụng chế độ rèn luyện và ăn uống nghiêm ngặt để trẻ trung, khỏe mạnh hơn trong ngày trọng đại của đời mình.

Hình ảnh được cho là tiệc độc thân của Selena Gomez. Ảnh: Backgrid.

Theo Daily Mail, hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại California, trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết. Khách mời được cho là sẽ có Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết cặp đôi chưa có nhiều thời gian chuẩn bị do bận rộn với lịch trình âm nhạc và quảng bá.

Gomez quen và hợp tác âm nhạc nhiều lần với nhà sản xuất Benny Blanco trước khi cả hai chính thức hẹn hò vào năm 2023. Đến tháng 12/2024, cặp đôi công bố lễ đính hôn sau hơn một năm gắn bó. Blanco từng gọi Gomez là “nguồn cảm hứng”. Cả hai thường xuất hiện công khai tại các sự kiện lớn như Golden Globes và Oscars, khẳng định mối quan hệ bền chặt.

Trong quá khứ, Selena Gomez từng nhiều lần tăng cân do ảnh hưởng của bệnh. Nữ ca sĩ cho biết steroid khiến cơ thể giữ nước, dễ tích mỡ, dẫn đến vóc dáng thay đổi thất thường. Ngoài lupus, cô còn mắc hội chứng SIBO gây đầy hơi và mệt mỏi.

Trước những bình phẩm ngoại hình, Gomez thừa nhận cảm thấy “mệt mỏi” nhưng khẳng định ưu tiên sức khỏe hơn hình thể. Để bảo vệ tinh thần, cô thường hạn chế tiếp xúc mạng xã hội, đồng thời duy trì chế độ ăn uống cân bằng và vận động nhẹ nhằm kiểm soát thể trạng.

Selena Gomez bắt đầu nổi tiếng từ đầu thập niên 2000 với loạt phim thiếu nhi Barney & Friends trước khi gặt hái thành công ở cả âm nhạc, truyền hình và điện ảnh. Cô là gương mặt quen thuộc của Disney, sau đó khẳng định tên tuổi với vai trò ca sĩ solo và nhà sản xuất nội dung.