Selena Gomez động viên vợ Brooklyn Beckham

Selena Gomez và Nicola Peltz duy trì mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua. Trong bối cảnh nhà Beckham rạn nứt, nữ ca sĩ luôn bên cạnh động viên cô bạn vượt qua khó khăn.

Theo Daily Mail, Selena Gomez động viên Nicola Peltz vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi gia đình Beckham rạn nứt. Giọng ca Lose You To Love Me mong muốn cô bạn sớm hóa giải mâu thuẫn giữa các thành viên. Gần đây, Selena Gomez kéo Nicola Peltz khỏi bầu không khí tiêu cực bằng việc giúp cô chuẩn bị đám cưới với Benny Blanco.

"Selena Gomez luôn ở bên bạn bè mỗi khi họ cần giúp đỡ. Cô ấy đã nhắn tin cho Nicola Peltz, để thuyết phục bạn mình ngừng suy nghĩ về chuyện gia đình. Ngoài ra, Selena hào hứng chia sẻ về đám cưới cũng như nhận lời khuyên từ Nicola", một người trong cuộc chia sẻ.

Nguồn tin thân cận khác tiết lộ Nicola Peltz tâm sự với Selena Gomez vào thời điểm căng thẳng nhất: "Thời gian qua, Selena Gomez và Benny Blanco dành thời gian bên cạnh Nicola Peltz và Brooklyn Beckham. Nicola đã tâm sự với Selena vì giữa họ có sự đồng cảm. Selena hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa".

Selena Gomez và Nicola Peltz thân thiết nhiều năm qua. Ảnh: @selenagomez.

Kể từ cuộc gặp gỡ năm 2022, Selena Gomez và Nicola Peltz đã trở thành những người bạn thân thiết và tin cậy. Trên trang cá nhân, cả hai từng diện đồ đôi, cùng xăm hình thiên thần. Trong chương trình The Jennifer Hudson Show, Brooklyn Beckham từng nhận định về người bạn của vợ: "Tôi thích việc vợ tôi kết bạn mới, đặc biệt là những người bạn thực sự tuyệt vời".

Cũng theo Daily Mail, bức ảnh cuối cùng của gia đình Beckham có mặt đông đủ tất cả thành viên được Victoria đăng tải vào dịp Ngày tặng quà (Boxing Day) năm ngoái. Kể từ thời điểm đó, mối quan hệ giữa vợ chồng Brooklyn và bố mẹ xấu đi rõ rệt, dường như không còn khả năng cứu vãn.

Đỉnh điểm là đầu tháng này, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đều vắng mặt tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham. Một số nguồn tin cho rằng vợ chồng Beckham đã "hết kiên nhẫn" với cô con dâu, trong khi phía Brooklyn lại cảm thấy tổn thương vì cho rằng cha mẹ thiên vị cậu em trai Romeo.

Trong khi đó, Brooklyn Beckham coi gia đình nhà vợ là nơi "trú ẩn" an toàn, thân thiết với các anh em của Nicola Peltz. "Anh ấy coi họ như một nơi trú ẩn an toàn, nhưng không thể có điều đó trong gia đình Beckham. Cuộc sống của họ lúc nào cũng phải phô trương. Ở một góc độ nào đó, anh ấy cảm thấy bớt áp lực khi ở bên gia đình nhà vợ", người trong cuộc tiết lộ.