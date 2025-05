Thủ đoạn tinh vi của Diddy

Diddy luôn có danh sách yêu cầu riêng, sử dụng biệt danh đặt phòng và trợ lý chỉ có vài giờ để chuẩn bị. Ông trùm nhạc rap cẩn trọng trong từng khâu đảm bảo không gây chú ý.

Theo People, George Kaplan, cựu trợ lý tiết lộ thủ đoạn tinh vi của Sean “Diddy” Combs trong phiên tòa ngày 21/5 (giờ Mỹ). Ông trùm nhạc rap cẩn thận trong từng chuyến đi, Diddy luôn có một danh sách dài ghi rõ từng món đồ phải có khi lưu trú tại khách sạn.

Thông thường, George Kaplan chỉ được Diddy hoặc Kristina Khorram, trưởng bộ phận quản lý thông báo trước vài giờ để chuẩn bị khách sạn tại các thành phố như Los Angeles, New York và Miami. Theo đó, The InterContinental ở Los Angeles và Trump International Hotel & Tower ở New York là hai điểm đến ưa thích của Diddy.

Để tránh thu hút sự chú ý từ người hâm mộ và giới truyền thông, George Kaplan thường đặt phòng dưới tên Frank Black. Đáng nói, Frank Black là cách chơi chữ dựa trên Frank White - biệt danh của cố rapper Biggie Smalls, một trong những nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với hãng thu âm Bad Boy Records của Diddy.

Tại tòa, George Kaplan tiết lộ Diddy mang theo chiếc túi chứa quần áo, loa, nến, rượu, dầu em bé và chất bôi trơn tới khách sạn. Mọi thứ đều được cựu trợ lý mua bằng thẻ tín dụng của công ty. Ngoài ra, George Kaplan cho biết Diddy còn một túi đồ vệ sinh cá nhân toàn thuốc giảm đau và ma túy.

Cũng theo lời khai, George Kaplan là người trực tiếp dọn phòng thay vì nhân viên khách sạn. "Tôi làm điều đó bởi việc bảo vệ hình ảnh của ông ấy trước công chúng thực sự quan trọng", người cựu trợ lý nói.

Trong phiên tòa trước, đặc vụ Yasin Binda, đại diện lực lượng An ninh Nội địa Mỹ, công bố loạt ảnh về những vật chứng thu giữ sau khi nam rapper bị bắt. Tại hiện trường xuất hiện tràn lan dầu em bé, chất bôi trơn, chất bột màu hồng dương tính với ketamine. Đáng nói, họ phát hiện một túi xách bên trong là thuốc được kê cho người tên Frank Black, giống lời khai từ George Kaplan.