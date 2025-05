Hwang Jung Eum bị gỡ bỏ quảng cáo

Hwang Jung Eum bị tố biển thủ 4,34 tỷ won để đầu tư tiền ảo. Đã có đơn vị gỡ bỏ quảng cáo của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên Hwang Jung Eum đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau khi thừa nhận hành vi biển thủ 4,3 tỷ won từ công ty do cô sở hữu 100%. Vụ việc khiến cô bị gỡ bỏ quảng cáo và có nguy cơ bị loại khỏi chương trình giải trí, tờ Herald Pop đưa tin.

Mới đây, một thương hiệu đã gỡ bỏ quảng cáo có sự tham gia của dàn diễn viên High Kick Through the Roof bao gồm Hwang Jung Eum, Choi Daniel, Jo Boseok, Julien Kang, Jin Jihee và Seo Shinae. Đây là lần tái hợp đầu tiên sau 15 năm của dàn diễn viên, nhưng quảng cáo bị gỡ bỏ ngay sau khi cáo buộc biển thủ của Hwang Jung Eum gây tranh cãi. Ngoài ra, chương trình Because I'm Solo trên SBS Plus và E Channel cũng đang xem xét cắt bỏ sự xuất hiện của Hwang Jung Eum.

Hwang Jung Eum thừa nhận hành vi biển thủ tiền. Ảnh: Yonhap News.

Ngày 15/5, phiên tòa đầu tiên xét xử cáo buộc Hwang Jung Em vi phạm Đạo luật Hình phạt nghiêm khắc đối với các tội danh kinh tế đặc biệt diễn ra tại Tòa án Hình sự số 2 Quận Jeju, do Thẩm phán Lim Jaenam chủ trì. Theo thông tin, năm 2022, Hwang Jung Eum bị nghi nhận 700 triệu won dưới dạng tiền trả trước từ công ty do cô sở hữu 100%, sau đó sử dụng tổng cộng 4,34 tỷ won để đầu tư tiền ảo, dẫn đến nghi vấn biển thủ. Số tiền 4,2 tỷ won được cho là đã chuyển vào các giao dịch tiền ảo, làm dấy lên tranh cãi lớn.

Nữ diễn viên giải thích: “Tôi thành lập và điều hành công ty giải trí này. Công ty xử lý toàn bộ lợi nhuận đến từ hoạt động cá nhân của tôi. Tôi được khuyên tăng vốn qua đầu tư tiền ảo nên đã tham gia. Nhưng đó là phán đoán thiếu chín chắn. Dù việc đầu tư thua lỗ, tôi sở hữu 100% cổ phần và may mắn không gây thiệt hại cho bên thứ 3”.

Hwang Jung Eum cam kết khắc phục sai phạm, cho biết đã bán tài sản cá nhân để trả một phần nợ và đang xử lý số còn lại. Cô bày tỏ: “Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm và xin lỗi vì những rắc rối này”.