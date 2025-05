Hwang Jung Eum biển thủ 3 triệu USD

Hwang Jung Eum bị nghi nhận 700 triệu won từ công ty do cô sở hữu 100%, sau đó sử dụng 4,34 tỷ won để đầu tư tiền ảo.

Nữ diễn viên Hwang Jung Eum đang đối mặt với tranh cãi nghiêm trọng khi bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,2 tỷ won (hơn 3 triệu USD ) từ công ty do cô sở hữu để đầu tư vào tiền ảo, tờ OSEN đưa tin. Vụ việc gây ảnh hưởng đến chương trình thực tế Because I'm Solo của SBS Plus và Tcast E Channel, nơi cô là thành viên thường xuyên, chia sẻ cuộc sống cùng hai con trai sau ly hôn.

Hwang Jung Eum vướng tranh cãi liên quan đến tiền ảo. Ảnh: OSEN.

Ngày 15/5, phiên tòa đầu tiên xét xử cáo buộc Hwang Jung Em vi phạm Đạo luật Hình phạt nghiêm khắc đối với các tội danh kinh tế đặc biệt diễn ra tại Tòa án Hình sự số 2 Quận Jeju, do Thẩm phán Lim Jaenam chủ trì. Theo thông tin, năm 2022, Hwang Jung Eum bị nghi nhận 700 triệu won dưới dạng tiền trả trước từ công ty do cô sở hữu 100%, sau đó sử dụng tổng cộng 4,34 tỷ won để đầu tư tiền ảo, dẫn đến nghi vấn biển thủ. Số tiền 4,2 tỷ won được cho là đã chuyển vào các giao dịch tiền ảo, làm dấy lên tranh cãi lớn.

Đội ngũ sản xuất Because I'm Solo đã liên hệ với công ty quản lý của Hwang Jung Eum để xác minh thông tin. Một đại diện SBS Plus chia sẻ với OSEN rằng họ đang chờ phản hồi để quyết định cách xử lý nội dung chương trình. Trong khi đó, công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra.”

Hwang Jung Eum, từng là thành viên nhóm nhạc Sugar trước khi chuyển sang diễn xuất, nổi tiếng qua các tác phẩm như High Kick Through the Roof và The Escape of the Seven: Resurrection. Cô từng vướng nhiều lùm xùm cá nhân, bao gồm chuyện ly hôn với doanh nhân Lee Youngdon. Hiện tại, chưa có kết luận chính thức từ tòa án về vụ việc này.