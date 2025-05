Hình ảnh khó tin của Sandara Park ở tuổi 41

Ca sĩ Sandara Park gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh biểu diễn lên tài khoản cá nhân vào 16/5. Trong loạt ảnh, thành viên nhóm 2NE1 xuất hiện đầy năng lượng trên sân khấu với áo crop top trắng và quần denim ngắn. Nữ ca sĩ khoe cơ bụng săn chắc cùng đường nét cơ thể cân đối. Vóc dáng của cô được nhận xét là khó tin ở độ tuổi 40.

Khán giả để lại nhiều bình luận tích cực, như: “Cách cô ấy giữ gìn vóc dáng thật đáng kinh ngạc”, “Huyền thoại nhan sắc”, “Trông cô ấy còn thon thả hơn thời 2NE1”, “Thật sự cô ấy đã 40 tuổi sao?”.

Ngoài tuổi 40, Dara vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, cân đối. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ duy trì cân nặng là 37-38 kg với chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Dara chia sẻ từ nhỏ cô đã ăn rất ít nên không khó để duy trì cân nặng như hiện tại. "Trước khi ra mắt, CL đã giảm rất nhiều cân. Nhìn họ ăn kiêng tôi cảm thấy có lỗi. Có lúc tôi đã thương lượng với phía công ty rằng tôi muốn tăng cân nhưng bị từ chối. Tôi chỉ nặng khoảng 38-39 kg", Dara tiết lộ cách đây không lâu.

Sandara Park sinh năm 1984 tại Busan, Hàn Quốc. Cô ra mắt tại Philippines với album Sandara (2004) trước khi gia nhập 2NE1 dưới trướng YG Entertainment vào năm 2009. Nhóm nhạc này trở thành một trong những nhóm nữ hàng đầu Kpop trước khi tan rã vào năm 2016.

Sau đó, cô tiếp tục hoạt động solo, tham gia nhiều chương trình như Video Star, Celeb Beauty 3. Gần đây cô tích cực góp mặt trong các dự án âm nhạc, bao gồm concert Welcome Back của 2NE1 tại Seoul hay TP.HCM.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.