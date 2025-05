IU và Lee Jong Suk vướng tin tan vỡ

Theo Osen, IU và Lee Jong Suk nhiều lần vướng nghi vấn đường ai nấy đi những năm qua. Gần đây, tin đồn cặp đôi tan vỡ lại rộ lên trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Lý do xuất phát từ việc IU được cho là đã dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp với V (BTS) vào đúng ngày sinh nhật cô (16/5). Không dừng lại ở đó, việc nữ diễn viên đăng tải hình ảnh chụp cùng bạn thân Kang Han Na trong dịp quan trọng, cũng gây bàn tán.

Fan của IU và Lee Jong Suk càng thêm lo lắng khi lịch trình hoạt động của bộ đôi thời gian này khá dày đặc. Trong khi Lee Jong Suk sắp sửa ra nước ngoài trong một thời gian dài để quay phim cho bộ phim The Remarried Empress, IU cũng bận rộn không kém với dự án The 3rd Remake Album.

Trước những đồn đoán về chuyện tình cảm của cặp nghệ sĩ, mới đây, nguồn tin thân cận tiết lộ trên Osen, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ ổn định. Họ sắp xếp lịch trình để gặp nhau. Bộ đôi hiện đã bước sang năm thứ ba yêu nhau. Tuy nhiên, cả hai hẹn hò kín tiếng, hạn chế sự chú ý từ truyền thông, công chúng.

Lee Jong Suk quen biết IU năm 2012 khi họ dẫn chương trình âm nhạc SBS Inkigayo. Anh nói: "Chúng tôi đã là bạn từ những năm 20 tuổi và gặp nhau khi còn khá trẻ. Vì vậy, khi cô ấy nói với tôi ‘Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều’, tôi càng muốn trưởng thành và sống tốt hơn so với bây giờ".

Lee Jong Suk và IU là bạn bè suốt nhiều năm và trở thành người yêu vào tháng 9/2022. Ngày 31/12/2022, thông qua công ty quản lý, họ thừa nhận đang hẹn hò. Thông tin lập tức gây chú ý bởi Lee Jong Suk và IU là hai ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc.

Nguồn tin thân cận chia sẻ với Dispatch IU và Lee Jong Suk được gia đình hai bên ủng hộ. Nữ ca sĩ Good Day cũng hát chúc mừng trong lễ cưới của anh trai Lee Jong Suk vào đầu năm 2023. Một người quen của IU chia sẻ: "Họ có ảnh hưởng tích cực đến nhau. Mất khoảng 4 tháng để họ phát triển từ bạn bè, đồng nghiệp thành tình nhân".

