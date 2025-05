Hình ảnh mới nhất của Lisa và bạn trai tỷ phú

Tờ Mgronline đưa tin mới đây, Lisa của BlackPink được bắt gặp tại Sicilia, Italy cùng bạn trai Frédéric Arnault - doanh nhân người Pháp, giữ chức Giám đốc điều hành của Đồng hồ LVMH từ năm 2024.

Chuyến đi này được xem là cơ hội để Lisa nghỉ ngơi sau thời gian làm việc dày đặc. Cặp đôi tận hưởng kỳ nghỉ đơn giản nhưng lãng mạn. Họ cùng nhau dạo bước trên những con phố cổ kính của Taormina, Sicilia và thưởng thức các bữa ăn tại nhà hàng địa phương.

Hình ảnh cả hai thoải mái bên nhau nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực từ người hâm mộ. Trước đó, Lisa và Frédéric Arnault được phát hiện đi cùng nhau tới nhiều địa điểm như Paris, Miami, Florida…

Bên cạnh kỳ nghỉ, Lisa còn tham dự sự kiện trang sức cao cấp tại Grand Hotel Timeo, Taormina, Sicilia với tư cách đại sứ toàn cầu của thương hiệu. Cô diện váy dạ hội trễ vai màu trắng kem và vàng chanh của nhà thiết kế Krikor Jabotian, kết hợp kiểu tóc búi cao thanh lịch. Lisa đeo chiếc vòng cổ Bvlgari Serpenti lấp lánh, thể hiện thần thái tự tin và cuốn hút. Sự kiện có sự tham gia của nhiều ngôi sao quốc tế như Priyanka Chopra và Kim Ji Won.

Lisa sinh năm 1997 tại Thái Lan, là thành viên của nhóm nhạc BlackPink. Cô ra mắt năm 2016 dưới trướng YG Entertainment. Là dancer chính và rapper của nhóm, Lisa góp phần đưa BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới.

Năm 2021, Lisa debut solo với album Lalisa, bán hơn 736.000 bản trong tuần đầu tại Hàn Quốc, lập kỷ lục cho nghệ sĩ nữ. Năm 2024, cô thành lập công ty LLOUD, ký hợp đồng với RCA Records. Nữ ca sĩ tung ra album solo Alter Ego vào tháng 2. Album này đạt vị trí số 7 trên Billboard 200. Cô cũng tham gia diễn xuất trong The White Lotus mùa 3.

Frédéric Arnault sinh năm 1995, là con trai thứ 4 của tỷ phú Bernard Arnault, người đứng đầu tập đoàn LVMH. Anh từng là CEO của TAG Heuer và LVMH Watches trước khi đảm nhận vị trí CEO của Loro Piana vào tháng 3.

Lisa và Frederic bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ 2022, khi doanh nhân này xuất hiện tại một buổi hòa nhạc của BlackPink ở Los Angeles. Từ đó, cả hai thường xuyên được bắt gặp đi cùng nhau, từ Paris, Tokyo, đến các kỳ nghỉ ở Italy.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.