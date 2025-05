Hình ảnh gợi cảm ở Phú Quốc của ca sĩ Hàn

Hình ảnh chụp tại Phú Quốc của Seulgi vừa được đăng trên tạp chí Marie Claire. Nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung.

Tạp chí Marie Claire Hàn Quốc vừa đăng tải loạt ảnh chụp tại Phú Quốc của Seulgi (thành viên nhóm nhạc Red Velvet). Hình ảnh được chụp trên bãi cát với phong cách mùa hè trẻ trung, rực rỡ. Nữ ca sĩ chọn những trang phục thoải mái như áo tắm kết hợp sơ mi, quần ống rộng, áo lưới hay váy dáng dài.

Seulgi đang chuẩn bị trở lại với album mang tên TILT vào 26/5. Đây là dự án âm nhạc mới của bộ đôi Red Velvet, Irene và Seulgi. Thời gian qua, hàng loạt ảnh teaser để nhá hàng sản phẩm trên đã được SM Entertainment công bố.

Hình ảnh của Seulgi tại Phú Quốc. Ảnh: Marie Claire.

Ngoài Seulgi, thời gian qua, một thành viên khác của Red Velvet là Yeri cũng tới Việt Nam. Em út nhóm Red Velvet cùng mẹ du lịch Đà Nẵng vào tháng 4. Nữ ca sĩ thích thú chia sẻ trên trang cá nhân có 10 triệu lượt theo dõi loạt ảnh được chụp trong chuyến đi. Giọng ca sinh năm 1999 trải nghiệm ngồi thuyền thúng, đội nón lá, tới nhà thờ Chính Tòa…

Red Velvet với đội hình gồm Irene, Seulgi, Wendy, Joy và Yeri, là một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop, nổi tiếng qua các ca khúc như Ice Cream Cake, Red Flavor, Psycho và Feel My Rhythm... Ra mắt năm 2014, nhóm xây dựng lượng fan đông đảo nhờ âm nhạc đa dạng và phong cách độc đáo.

Seulgi sinh năm 1994 tại Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Seulgi bắt đầu đào tạo tại SM từ năm 2007, trải qua 7 năm rèn luyện trước khi ra mắt. Ngoài vai trò thành viên nhóm Red Velvet, Seulgi tham gia các dự án phụ như Irene & Seulgi (ra mắt 6/7/2020 với mini album Monster), GOT the Beat (thành lập 2022) và Girls Next Door (2017). Cô ra mắt solo vào 4/10/2022 với mini album 28 Reasons.