Tiếc nuối cho Jun Phạm, BB Trần

B.O.F vừa tung ra MV mới mang tên "No Fair". Sản phẩm này gây tranh luận về âm nhạc, hình ảnh và cũng chưa bùng nổ về lượt xem.

Trong khi Best5 - nhóm nhạc gồm 5 anh trai đạt lượt bình chọn cao nhất Anh trai “say hi” vẫn im ắng thì B.O.F đã có nhiều hoạt động cùng nhau. Trong đó, B.O.F gồm 5 anh tài bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai là Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam và Kay Trần. Họ là nhóm nhạc đầu tiên và duy nhất của chương trình này tính tới hiện tại.

No Fair ra mắt vào 14/5 là sản phẩm mới nhất của B.O.F. MV cũng được giới thiệu như một dự án lớn sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Video mang phong cách trẻ trung, sôi động, kết hợp vũ đạo đồng đều và hình ảnh tươi sáng.

Các thành viên được xây dựng hình ảnh đa dạng: Jun Phạm và S.T Sơn Thạch nổi bật với năng lượng tích cực, BB Trần mang màu sắc hài hước, trong khi Bùi Công Nam và Kay Trần thể hiện sự cá tính. Dẫu vậy, con số No Fair đạt được và phản ứng từ cộng đồng mạng cho thấy sản phẩm này đang gặp rào cản trong việc chinh phục khán giả nghe nhạc.

Khán giả tranh luận

No Fair thuộc thể loại rap, R&B pha chất liệu dân gian. Bài hát do Bùi Công Nam sáng tác theo công thức dễ nghe. Ca từ cũng đơn giản xoay quanh đề tài tình yêu muôn thưở với câu hát "Em ơi có qua có lại, có qua có lại mới toại lòng nhau" lấy cảm hứng từ tục ngữ, bắt tai, dễ viral trên mạng xã hội.

Mở đầu bằng phần phần refrain khá lôi cuốn: “No no fair baby no / No no fair baby no / Anh phe yêu nhiều còn em phe don't care / No no fair baby no”, bài hát sau đó giảm tông, chuyển sang verse 1 mềm mại, nhẹ nhàng hơn do Jun Phạm, ST Sơn Thạch thể hiện. Ca khúc được đẩy vào phần điệp khúc, refrain trước khi tiếp tục verse 2, nơi Kay Trần thể hiện đoạn rap lôi cuốn. Thay vì trở về chorus như thường thấy, Bùi Công Nam dẫn người nghe vào verse 3 rồi trở lại chorus và tiếp tục chuyển sang phần bridge, chorus, outro.

Các thành viên B.O.F có tạo hình trẻ trung, cá tính và nhiều màu sắc trong MV đầu tiên. Ảnh: NSX.

Với cách triển khai như trên, Bùi Công Nam có được sáng tác mới khá dễ nghe, vui tươi mà không quá nhàm chán. Dẫu vậy, bài hát dừng ở mức an toàn, chưa đột phá. Chưa kể, trên mạng xã hội có nhiều tranh luận liên quan đến sản phẩm này.

Dù được kỳ vọng lớn nhờ các thành viên nổi tiếng, No Fair được nhận xét có phần âm nhạc quen thuộc, thiếu sự sáng tạo so với các sản phẩm khác cùng thời điểm, đặc biệt khi B.O.F mang danh Anh trai vượt ngàn chông gai – một chương trình vốn tạo kỳ vọng về sự bứt phá.

No Fair thậm chí bị đặt lên bàn cân so sánh với Bống bống bang bang - bài hát ra mắt từ nhiều năm trước hoặc bị đẩy về thị trường âm nhạc của những năm 2010. Phần ca từ cũng được nhận xét nghèo nàn, lặp đi lặp lại.

Về mặt hình ảnh, ê-kíp có sự đầu tư chỉn chu. Mỗi thành viên trong nhóm được xây dựng concept nhằm thể hiện câu chuyện riêng. Tuy nhiên, mặt hình ảnh, tạo hình, trang điểm của các thành viên lại có phần lệch tông, thiếu ăn nhập với âm nhạc.

Tạo hình quá hiện đại, thậm chí hơi cá tính, màu mè của các thành viên khi được đặt vào ca khúc mang màu sắc dân gian như No Fair dẫn đến sự lạc quẻ mà như nhiều khán giả nhận xét là “nhạc một đằng, hình một nẻo”.

“Tên bài hát thì tiếng Anh, phần hình giống nhóm nhạc Hàn Quốc, nhạc lại như Bống bống bang bang ver U40”, “Thực ra nhạc ổn, kiểu đi theo vibe của chương trình, nhưng concept đập nát cái ‘ổn’ của phần nhạc. Thà concept lấy chất liệu dân gian luôn đi. Chưa kể tên bài hát là tiếng Anh, trong khi nhạc mang chất liệu dân gian”, “Công tâm mà nói bài này khá bắt tai nhưng concept MV lạc quẻ quá. Giá mà chọn concept hình ảnh liên quan đến âm nhạc thì sản phẩm đã hay hơn rồi”, khán giả bình luận.

Đuối sức trên đường đua lượt xem

Được phát hành vào 14/5, MV No Fair đạt 508.000 lượt xem tính tới gần 19h 19/5. Với trung bình mỗi ngày khoảng 100.000 lượt xem, No Fair có mức phát triển tương đối ổn nhưng chưa bứt phá. Chưa kể, sản phẩm đang ở giai đoạn lý tưởng nhất để thu hút sự chú ý của khán giả và các thành viên trong nhóm vừa bước ra từ chương trình âm nhạc hàng đầu Vpop năm 2024. Nên đáng ra sản phẩm có được lượt xem lớn hơn.

Phần hình ảnh của No Fair, đặc biệt tạo hình và trang điểm của các thành viên không hề liên quan đến giai điệu bài hát. Ảnh: NSX.

Thời điểm No Fair ra mắt khá lý tưởng, gần như không có đối thủ mạnh cạnh tranh. Đáng tiếc, sản phẩm này chỉ vươn lên hạng 10 top thịnh hành danh mục âm nhạc.

No Fair gặp khó khăn trong quá trình leo hạng và bị cản bước bởi những sản phẩm đã được phát hành từ trước đó, chẳng hạn BigTeam All Stars ra mắt 2 tuần trước, Không lời của Thiều Bảo Trâm, Thap drill tự do được MCK tung ra cách đây một tháng...

No Fair được kỳ vọng đạt thành tích ấn tượng hơn nhưng thực tế lại chưa thỏa mãn mong đợi đó. Lý do quan trọng đến từ việc thiếu ăn nhập giữa âm nhạc và hình ảnh.

Đặc biệt, giữa thị trường âm nhạc thay đổi nhanh, sản phẩm được đầu tư ra mắt liên tục kéo theo nhu cầu thưởng thức ngày càng "khó tính" của khán giả trẻ, No Fair chưa vượt khỏi giới hạn an toàn nên khó bứt phá và bùng nổ.