Saudi Arabia vung 200 triệu euro lôi kéo 'bộ não' của PSG

Hợp đồng của Campos với PSG sẽ hết hạn vào tháng 6, nhưng quá trình đàm phán gia hạn đang rơi vào bế tắc. Lợi dụng tình hình này, Saudi Arabia muốn chiêu mộ vị chuyên gia người Bồ Đào Nha để phục vụ tham vọng vươn xa tại World Cup 2034.

Mục tiêu của Saudi Arabia, theo Le Parisien, là trao toàn quyền cho Campos trong việc xây dựng hệ thống bóng đá giúp đội tuyển nước này tiến sâu tại World Cup 2034, giải đấu mà họ sẽ đăng cai. Đề nghị tài chính cực kỳ hấp dẫn phản ánh tham vọng lớn của Saudi Arabia, với mong muốn tái hiện kỳ tích lọt vào bán kết như Hàn Quốc từng làm tại World Cup 2002.

Campos có thời hạn đến ngày 31/12 để đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ AS, PSG nghi ngờ đây có thể chỉ là đòn tâm lý nhằm gây áp lực buộc CLB nước Pháp phải nhanh chóng đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng với Campos.

Dù được Saudi Arabia chèo kéo, Campos vẫn ưu tiên ở lại PSG, bất chấp các cuộc đàm phán gia hạn đình trệ suốt nhiều tháng qua. HLV Luis Enrique cũng nhiều lần khẳng định rằng ông không thể tưởng tượng tương lai của đội bóng mà không có Campos. Cả hai làm việc ăn ý từ khi Enrique tiếp quản đội bóng vào tháng 7/2023.

Tuy nhiên, phía Qatar, chủ sở hữu PSG, lại tỏ ra không thống nhất trong quyết định có nên giữ chân Campos hay không. Đương kim vô địch Ligue 1 thậm chí đã liên hệ với Andrea Berta, cựu Giám đốc Thể thao Atletico Madrid, để lên phương án thay thế từ tháng 6. Đáng chú ý, PSG chưa gửi bất kỳ lời đề nghị gia hạn nào cho Campos.

Lời mời béo bở từ Saudi Arabia có thể khiến Campos cân nhắc nghiêm túc hơn về tương lai của mình. Nếu đồng ý, ông sẽ dẫn dắt một dự án bóng đá quy mô hoành tráng, với tham vọng đưa Saudi Arabia trở thành hiện tượng lớn tại World Cup 2034.

Ngoài Campos, Saudi Arabia cũng tham vọng chiêu mộ Vinicius. Họ sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trị giá 1 tỷ euro trong 5 năm để thuyết phục Vinicius sang Trung Đông chơi bóng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.