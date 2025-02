Lời đề nghị 1 tỷ euro khiến phòng thay đồ Real Madrid dậy sóng

Ngôi sao người Brazil hiện là mục tiêu số một của các quan chức Saudi Pro League. Giới chủ Saudi Arabia sẵn sàng biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Theo Goal, Saudi Arabia đặt lên bàn đàm phán hợp đồng trị giá lên đến 1 tỷ euro trong 5 năm, con số không tưởng trong làng bóng đá. Họ nhiều lần khẳng định mong muốn đưa Vinicius về Trung Đông, tạo nên một gương mặt đại diện mới của giải đấu.

Bất chấp lời mời chào hấp dẫn, Vinicius muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid và chinh phục thêm danh hiệu lớn cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo Relevo, các cầu thủ trong phòng thay đồ "Los Blancos" đang bàn tán sôi nổi về khả năng ngôi sao 24 tuổi rời Bernabeu.

Nhiều đồng đội thậm chí còn trêu đùa về mức lương "điên rồ" mà Vinicius có thể nhận nếu chuyển đến Saudi Arabia. Bản thân cầu thủ người Brazil cũng thảo luận về lời đề nghị này với bạn bè và những người thân.

Trước đó, tờ Marca tiết lộ rằng đội ngũ đại diện của Vinicius coi đây là một lời đề nghị "chưa từng có và khó có thể từ chối". Động thái cho thấy tương lai của ngôi sao người Brazil trở thành một dấu hỏi lớn.

Cá nhân Vinicius không đóng sập hoàn toàn cánh cửa với Saudi Arabia. Bằng chứng là người đại diện của anh nhiều lần gặp gỡ đại diện từ Saudi Arabia để thảo luận về thương vụ "bạc tỷ" này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.