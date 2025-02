Vinicius nổi giận với Camavinga

Tiền đạo sinh năm 2000 tỏ thái độ không hài lòng với đàn em người Pháp sau trận thắng 3-1 trước Man City vào rạng sáng 20/2.

Vinicius trách móc Camavinga sau trận thắng Man City.

Sau khi trận đấu với Manchester City kết thúc, Vinicius tiến đến, nắm vào tay Camavinga và liên tục trách móc đồng đội người Pháp.

Camavinga đã vào sân ở phút 78 để thay cho Dani Ceballos. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ này lại liên tục có những pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết, bất chấp thế trận đã an bài. Chỉ cần thêm một tấm thẻ vàng, Camavinga sẽ bị treo giò ở lượt đi vòng 16 đội.

Vinicius có lý do để phàn nàn bởi trước đó, Camavinga đã phạm lỗi với Marmoush. May mắn đứng về phía tuyển thủ Pháp khi anh không phải nhận thẻ từ trọng tài chính. Nếu Camavinga cũng bị treo giò, Real Madrid sẽ chịu tổn thất nặng nề. CLB chủ sân Bernabeu đã mất Jude Bellingham ở lượt đi vòng 1/8, do nhận đủ số thẻ phạt.

Sau chiến thắng trước Man City, Real Madrid tiếp tục duy trì truyền thống chưa từng vắng mặt ở vòng loại trực tiếp Champions League. Đối thủ chờ thầy trò HLV Carlo Ancelotti ở vòng 1/8 sẽ là Bayer Leverkusen hoặc Atletico Madrid.

Phát biểu sau trận, Mbappe mong muốn đối đầu Atletico Madrid. Trong khi đó, Raul Asencio, chủ nhân của đường kiến tạo giúp Mbappe mở tỷ số ở trận play-off lượt về, lại có tuyên bố đanh thép: "Đội nào chẳng được, bởi chúng tôi là Real Madrid".

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League sẽ được công bố vào ngày 21/2.