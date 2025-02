Ronaldo xin lỗi người hâm mộ

Trận đấu bị hoãn một giờ vì xe buýt của Al Nassr đến sân muộn 9 phút so với lịch trình. Sau trận, Ronaldo chia sẻ trên SSC Sports: "Đây là một trận đấu khó khăn. Hiệp một rất vất vả vì chúng tôi phải di chuyển 3 giờ trên xe buýt do tắc đường, nhiều con đường còn bị chặn. Tôi muốn xin lỗi vì đã để trận đấu diễn ra muộn. Điều này không nên xảy ra nữa".

Ở trận vừa qua, Ronaldo ghi bàn mở tỷ số trước khi nhường penalty cho Sadio Mane ở phút bù giờ cuối hiệp 2, giúp Al Nassr có thắng lợi 2-0 trước chủ nhà Al Wehda.

Ronaldo nhận xét về màn trình diễn của đội: "Chúng tôi khởi đầu không tốt. Nhưng trong hiệp hai, mọi thứ được cải thiện. Chúng tôi đã khắc phục được các vấn đề và ghi 2 bàn, vì vậy cả đội đều đang rất vui. Chúng tôi phải tiếp tục giành chiến thắng và hãy xem điều gì sẽ xảy ra".

Với bàn vào lưới Al Wehda, Ronaldo vượt qua Karim Benzema để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại SPL mùa này với 17 pha lập công, nhiều hơn 1 so với đồng đội cũ ở Real Madrid. Ngoài ra, CR7 có 925 bàn thắng, còn cách 75 bàn so với cột mốc anh tự đặt ra cho bản thân trước khi giải nghệ.

Chiến thắng Al Wehda giúp Al Nassr trở lại top 3 giải VĐQG, vị trí mang về tấm vé dự vòng phân hạng AFC Champions League Elite mùa tới. Tuy nhiên, cơ hội vô địch của Ronaldo cùng đồng đội gần như không còn, khi họ vẫn kém đội đầu bảng Al Ittihad 8 điểm và chơi nhiều hơn một trận.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.