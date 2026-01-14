Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Saudi Arabia sẵn sàng trả lương Messi suốt đời

  • Thứ tư, 14/1/2026 09:03 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Một thành viên ban lãnh đạo Al Ittihad gây chú ý khi khẳng định CLB sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu tài chính của Lionel Messi, thậm chí trả lương trọn đời, nếu siêu sao người Argentina chấp nhận khoác áo đội bóng Saudi Arabia.

Al Ittihad bày tỏ mong muốn mạnh mẽ chiêu mộ Lionel Messi.

Ông Anmar Al Haili, thành viên trong ban lãnh đạo Al Ittihad, thừa nhận CLB Saudi Arabia chưa bao giờ từ bỏ ý định chiêu mộ Lionel Messi. Trong phát biểu trên ABC, ông khẳng định nếu Messi đồng ý ký hợp đồng với Al Ittihad, CLB sẽ đề nghị một thỏa thuận hoàn toàn theo ý Messi.

Cụ thể, Messi có thể tự chọn số tiền lương mình muốn, thời hạn hợp đồng cũng do anh chọn, thậm chí Al-Ittihad sẵn sàng trả lương trọn đời cho siêu sao người Argentina.

Ông Al Haili giải thích lý do đằng sau đề nghị không tưởng này: "Đối với tôi, tiền bạc không phải vấn đề quan trọng. Mục tiêu duy nhất là sở hữu Messi, người được coi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá".

Phát biểu của ông Al Haili được đưa ra trong bối cảnh Messi vừa ký hợp đồng mới với Inter Miami đến năm 2028, và khả năng Leo rời MLS thời gian tới gần như không xảy ra. Thế nhưng, động thái từ Al Ittihad cho thấy các câu lạc bộ Saudi Arabia mong muốn có Messi đến như thế nào.

Al Ittihad anh 1

Messi vẫn cam kết tương lai tại MLS.

Hồi năm ngoái, các câu lạc bộ Saudi Arabia cũng lên kế hoạch chiêu mộ Messi lần thứ hai sau khi bị chính siêu sao này từ chối hai năm trước.

Al Hilal hay Al Ahli sẵn sàng chi mức lương tương đương, thậm chí còn cao hơn, con số 750 triệu euro/năm mà Al Hilal từng đưa ra vào năm 2023, gấp gần 4 lần mức lương của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr (200 triệu euro/năm).

Khi đó, vì gia đình và cuộc sống ổn định tại Mỹ, Messi khước từ mức đãi ngộ chưa từng có trong lịch sử bóng đá để chọn Inter Miami. Song, nếu tiết lộ của ông Anmar Al Haili là thật, lời đề nghị từ Al Ittihad vẫn ở một đẳng cấp khác.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Al Ittihad Lionel Messi

