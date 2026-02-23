Sau Tết, xe nào sẽ sớm xuất hiện ở Việt Nam?

Không chỉ các mẫu xe phổ thông, thị trường ôtô Việt dự kiến đón loạt tân binh gia nhập sau Tết, từ xe điện, xe xăng đến hiệu năng cao.

Sau Tết Nguyên Đán là thời điểm thị trường ôtô Việt dự kiến nóng dần lên khi các mẫu xe mới xuất hiện. Nhiều năm trước, sản phẩm mới thường được ra mắt vào giai đoạn quý II-III. Tuy nhiên khoảng 1-2 năm gần đây, các mẫu xe mới thường được xuất hiện liên tục từ đầu năm, nhờ sự "tham chiến" của hàng loạt thương hiệu ôtô từ Trung Quốc.

Lynk & Co 03

Từ giữa năm 2025, một số đại lý Lynk & Co đã bắt đầu nhận cọc Lynk & Co 03. Theo ghi nhận của phóng viên, từ cuối tháng một, mẫu sedan đã sớm được bắt gặp tại cửa hàng.

Trước đó, Lynk & Co 03 được bán tại Việt Nam với duy nhất tùy chọn hiệu suất cao mang tên 03+ với giá 1,899 tỷ đồng .

Lynk & Co 03 đã bắt đầu nhận cọc tại đại lý. Ảnh: S.T/Nguyen Ton.

So với bản hiệu suất cao, 03 có thiết kế trung tính hơn. Các chi tiết thể thao như khuếch tán gió, cánh gió cỡ lớn hay ống xả kép được lược bỏ, nhưng vẫn giữ lại các thiết kế đặc trưng ở khu vực đầu, đuôi xe.

Phiên bản sedan này được trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo, đi cùng hệ dẫn động cầu trước cho công suất 178 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm.

Trước đó, nhân viên tư vấn từng dự đoán Lynk & Co 03 có giá khoảng 800 triệu đồng. Đến nay, chi tiết giá của mẫu xe vẫn chưa được công bố chính thức.

Hyundai Stargazer 2026

Cuối tháng một, thông tin về việc Stargazer facelift sắp ra mắt tại Việt Nam bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều khả năng sau Tết Nguyên Đán, mẫu xe sẽ sớm được nhận cọc và giao đến tay khách hàng vào khoảng quý II.

Nhìn qua hình ảnh mẫu xe rò rỉ trên mạng xã hội, Stargazer facelift tại Việt Nam thực tế là chiếc Stargazer Carten được ra mắt trước đó không lâu ở Indonesia. Như đã phân tích ở bài viết trước, mẫu MPV được thay đổi khá nhiều chi tiết thiết kế ở ngoại thất, "lột xác" và hiện đại hơn.

Hình ảnh Hyundai Stargazer X dự kiến ra mắt ở Việt Nam. Ảnh: Paultan.

Nội thất của Stargazer cũng được tinh chỉnh, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai lên dải sản phẩm MPV, SUV như Creta, Tucson hay Santa Fe, Palisade. Tuy nhiên xe dự kiến không có thay đổi về sức mạnh.

Hyundai Stargazer 2026 vẫn được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Đi kèm khối động cơ là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp iVT.

Trước đó theo chia sẻ của nhân viên tư vấn, Stargazer 2026 nhiều khả năng có mức giá khởi điểm khoảng 480 triệu, tức thấp hơn 9 triệu so với bản hiện hành.

Mazda Miata MX-5

Trước dịp Tết, Mazda Việt Nam bất ngờ thông báo nhận cọc mẫu xe thể thao Miata MX-5. Sau đó, giá bán chính thức của chiếc roadster cũng được hé lộ, khoảng 1,359 tỷ đồng .

Miata MX-5 từng xuất hiện tại Việt Nam và nhận được sự yêu thích của cộng đồng đam mê tốc độ nhờ thiết kế KODO. Phiên bản mở bán tại Việt Nam sử dụng mui mềm, đóng mở cơ. Xe còn có thêm tùy chọn RF với phần mui cứng.

Mazda Miata MX-5 vừa nhận đặt cọc vào đầu tháng 2. Ảnh: Phúc Hậu.

"Trái tim" của Mazda MX-5 Miata là khối động cơ SkyActiv-G 2.0L, sản sinh công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 156 Nm tại 4.000 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, Miata có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây.

Với giá này, Miata MX-5 được kỳ vọng là mẫu "xe chơi" có thể cạnh tranh sòng phẳng với BMW Z4 tại Việt Nam hay Audi TT Roadster, Ford Mustang Convertible.

Lotus

Những thông tin ra mắt Việt Nam từ Lotus ngày càng rõ ràng hơn vào đầu năm 2026 khi hãng nhanh chóng có fanpage trên mạng xã hội, đăng loạt tin tuyển dụng nhân sự người Việt. Trước đó theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Lotus cũng đang gấp rút lên kế hoạch ra mắt Việt Nam với các sản phẩm nổi danh như Electre hay Emira, Emeya.

Trong số các mẫu xe được mang đến Việt Nam, Eletre là chiếc SUV chạy điện đáng lưu tâm. Tại thị trường châu Âu, Lotus Eletre được gọi là "Lamborghini Urus EV" với thiết kế độc đáo cùng nhiều tùy chọn động cơ.

Lotus Eletre dự kiến ra mắt Việt Nam trong năm nay. Ảnh: UK Review.

Trong đó, bản thường có công suất đến 603 mã lực, mô men xoắn 710 Nm. Phiên bản cao cấp nhất là Eletre R được trang bị động cơ kép tạo ra công suất 675 kW (905 mã lực) và mô-men xoắn 985 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h của xe là 2,95 giây và tăng tốc 80-120 km/h mất chưa đến 1,9 giây.

Phiên bản này có giá khoảng 229.900 USD , cạnh tranh cùng BMW iX hay Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron.

Đương nhiên với định vị là một hãng xe thể thao đắt tiền, Lotus khó có thể là thương hiệu có mục tiêu ra doanh số tốt, mà chỉ là một đại diện được mang về chủ yếu nhằm tạo hình ảnh của tập đoàn, hoàn thiện dải sản phẩm của Geely tại Việt Nam.

Zeekr 7X, 009

Zeekr sẽ là hãng xe hạng sang "đúng chuẩn" Trung Quốc đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Geely định vị Zeekr cao hơn Lynk & Co, và được nhiên vì vậy nên giá của 2 mẫu xe tân binh là 7X và 009 cũng khó có thể rẻ.

Trong đó, Zeekr 7X được xem là sản phẩm chiến lược của thương hiệu nhằm thu hút nhóm khách hàng gia đình với kích thước và thiết kế trung tính. MPV 009 lại là sản phẩm làm hình ảnh, hướng đến nhóm khách hàng ngách tương tự cách GAC M8 Pro hay Denza D9 từng làm.

Zeekr 7X sắp mở bán tại Việt Nam. Ảnh: Zeekr.

Như đã phân tích ở nhiều bài viết, Zeekr sẽ cần khá nhiều thời gian nếu đặt mục tiêu doanh số tại Việt Nam, nơi đang là lãnh địa của xe điện nội địa.

Tuy nhiên nếu được xây dựng hình ảnh tốt và có các kế hoạch bài bản để làm quen người dùng, Zeekr cũng sẽ có cơ hội cạnh tranh ở nhóm xe sang, đặc biệt khi các hãng xe châu Âu như Mercedes-Benz, BMW đang loay hoay với các chiến lược sản phẩm.