Sau tái cấu trúc, FE Credit giờ ra sao?

FE Credit ghi nhận gần 153 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2026, giảm so với cùng kỳ năm ngoái do phải gia tăng trích lập dự phòng.

FE Credit - công ty tài chính của VPBank - báo lãi hơn 150 tỷ đồng. Ảnh: FE Credit.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 18.880 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Trong cơ cấu lợi nhuận, ngân hàng mẹ VPBank tiếp tục là động lực chính khi đóng góp gần 15.567 tỷ đồng . Bên cạnh đó, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) mang về 2.673 tỷ, doanh nghiệp bảo hiểm OPES đóng góp hơn 613 tỷ, trong khi Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) đóng góp gần 153 tỷ đồng .

Đáng chú ý, tại FE Credit, doanh thu trong nửa đầu năm của công ty tài chính này đạt hơn 10.232 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập lãi tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với gần 7.998 tỷ, còn lại là doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác.

Nhờ doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của FE Credit trong nửa đầu năm nay đạt 6.311 tỷ đồng , tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự mở rộng hoạt động, FE Credit cũng duy trì chính sách trích lập dự phòng ở mức cao nhằm củng cố chất lượng tài sản. Cụ thể, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ của công ty ở mức 6.158 tỷ đồng . Điều này khiến lợi nhuận trước thuế của FE Credit chỉ đạt gần 153 tỷ đồng .

FE CREDIT MỚI HOÀN THÀNH 13% KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2026 KQKD hàng năm của FE Credit. -4,0K -2,0K 0 2,0K 2021 2022 2023 2024 2025 6T/2026 2021 Lợi nhuận trước t… 610 2022 Lợi nhuận trước t… -3.121 2023 Lợi nhuận trước t… -3.529 2024 Lợi nhuận trước t… 512 2025 Lợi nhuận trước t… 611 6T/2026 Lợi nhuận trước t… 153 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Trước đó, trong quý I, công ty tài chính tiêu dùng này ước đạt 78 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, lợi nhuận trước thuế trong quý II vào khoảng 75 tỷ đồng .

Theo kế hoạch đã được công bố, FE Credit đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 1.179 tỷ đồng , tăng 93% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của FE Credit đạt gần 75.900 tỷ đồng , tăng khoảng 9.500 tỷ đồng , tương đương hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả ở mức gần 64.600 tỷ đồng , tăng hơn 16% so với thời điểm cuối tháng 6/2025, phản ánh quy mô hoạt động tiếp tục được mở rộng.

FE Credit từng là "gà đẻ trứng vàng" của ngân hàng mẹ VPBank khi đóng góp xấp xỉ 50% lợi nhuận hợp nhất giai đoạn 2016-2019.

Cuối tháng 4/2021, VPBank đã bán 49% vốn FE Credit cho Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMBC) của Nhật Bản với định giá 2,8 tỷ USD . Điều này cũng đồng nghĩa ngân hàng phía Việt Nam đã thu về gần 1,4 tỷ USD từ thương vụ.

Hiện tại, FE Credit vẫn là công ty tài chính tiêu dùng có thị phần lớn nhất tại Việt Nam (ước tính khoảng 50% theo dư nợ cho vay). Sau giai đoạn tái cấu trúc, công ty tài chính này đã có lãi trở lại từ năm 2024 đến nay.