Sầu riêng Musang King rớt giá kỷ lục

Khi nhiều địa phương tại Đông Nam Bộ bước vào mùa thu hoạch chính, sầu riêng Musang King phải chịu sự cạnh tranh lớn, từ đó kéo giá thành giảm chỉ còn 70.000 đồng/kg.

Sầu riêng Musang King hiện rớt giá chỉ còn khoảng 70.000 đồng/kg. Ảnh: Dũng Lê.

Chị H.N., chủ một vườn sầu riêng tại Đắk Lắk, bày tỏ nỗi lo khi giá sầu riêng Musang King những ngày này rơi xuống còn 70.000 đồng/kg, trong khi mọi năm giá loại sầu này lên đến hơn 100.000 đồng/kg.

"Năm nay, giá sầu riêng Musang King xuống thấp quá nên các chủ vườn đều đứng ngồi không yên", chị bày tỏ.

Sầu riêng Musang King, Ri6, Thái Monthong rớt giá hàng loạt

Trong khi đó, chị Minh Thúy, thương lái chuyên thu mua sầu riêng khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, cho biết năm nay, sầu riêng Musang King liên tục rớt giá do mưa nhiều khiến trái bị sượng, chất lượng không đồng đều. Ngoài ra, sầu riêng tại Đồng Nai, Lâm Đồng bước vào mùa thu hoạch chính nên sầu Musang King Đắk Lắk phải chịu sự cạnh tranh, từ đó kéo giá xuống thấp hơn khoảng 30-40% so với năm ngoái.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, giá sầu riêng Musang King hiện chỉ ở mức 60.000-70.000 đồng cho loại đạt chuẩn, trong khi hàng trung bình thậm chí rớt xuống dưới 50.000 đồng/kg - mức thấp nhất từ trước đến nay. Trong khi các năm trước, loại sầu cao cấp này vẫn được thu mua với giá 100.000-150.000 đồng/kg.

Không chỉ sầu riêng Musang King, các loại sầu riêng khác tại một số tỉnh Đông Nam Bộ như Ri6, Thái Monthong cũng đang rớt giá thê thảm. Giá sầu riêng Thái Monthong loại 1 tại khu vực Đông Nam Bộ hiện dao động từ 62.000 đồng/kg, trong khi loại B chỉ có giá 46.000-56.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Ri6 loại A cũng chỉ được thu mua với giá khoảng 45.000 đồng/kg, loại B giá 35.000 đồng/kg và loại C thậm chí rớt xuống còn 20.000 đồng/kg. Mức giá này đã giảm khoảng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Xu hướng giảm giá loại sầu riêng cao cấp này còn diễn ra tại Malaysia, theo SCMP. Ông Eric Chan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà chế biến sầu riêng Malaysia, lý giải mùa vụ năm nay, lượng lớn sầu riêng từ các bang Perak, Penang và Johor đồng loạt được đưa ra thị trường, qua đó kéo giá sầu riêng Musang King xuống chỉ còn khoảng 9 Ringgit/kg (tương đương khoảng 2 USD /kg). Ngoài ra, giá giảm chủ yếu do nhiều trái không đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành cho biết mức giảm mạnh chủ yếu xảy ra đối với các loại sầu riêng chất lượng thấp, trong khi hàng cao cấp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vẫn giữ được giá.

Cần gỡ khó cho quả sầu riêng Việt Nam

Vào đầu tháng 7, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng chính vụ năm 2026. Theo báo cáo của UBND tỉnh, Đắk Lắk hiện có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước, với sản lượng năm 2026 ước đạt gần 500.000 tấn. Riêng niên vụ vừa qua, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của tỉnh ước đạt hơn 1,1 tỷ USD .

Sản phẩm sầu riêng tươi của địa phương đã có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ... Trong đó, thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm khoảng 90-95% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của tỉnh.

Đến nay, Đắk Lắk đã được cấp 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 ha và 42 mã số cơ sở đóng gói. Ngoài ra, 165 vùng trồng với diện tích 4.915 ha và 66 cơ sở đóng gói đang chờ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) kiểm tra, phê duyệt.

Tuy đã chủ động chuẩn bị cho niên vụ mới, địa phương cho biết hoạt động xuất khẩu sầu riêng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Hiện, Đắk Lắk chưa có phòng thử nghiệm được GACC chỉ định nên doanh nghiệp phải gửi mẫu đến các địa phương khác để kiểm nghiệm, làm tăng chi phí logistics, kéo dài thời gian chờ kết quả và ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu.

Đáng chú ý, quy định diện tích tối thiểu 10 ha đối với vùng trồng cây lâu năm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP được địa phương đánh giá chưa phù hợp với điều kiện sản xuất tại Tây Nguyên, nơi diện tích canh tác còn nhỏ lẻ và phần lớn sầu riêng được trồng xen trong vườn cà phê. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhận định đây là một trong những rào cản lớn trong việc mở rộng mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Vì vậy, địa phương kiến nghị Bộ sớm tham mưu sửa đổi quy định theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của khu vực Tây Nguyên, đồng thời vẫn bảo đảm các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc theo quy định của nước nhập khẩu.