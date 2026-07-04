Giá sầu riêng lao dốc, chủ vườn 'khóc ròng'

Bước vào mùa thu hoạch chính, các nhà vườn trồng sầu riêng tại thành phố Đồng Nai thấp thỏm khi giá cả xuống thấp.

Giá sầu riêng Thái Monthong xuống sát 60.000 đồng/kg khiến nông dân có nguy cơ lỗ nặng. Ảnh: Tý Hậu.

Đầu tư một vườn sầu riêng Thái Monthong tại Bình Phước cũ (nay thuộc thành phố Đồng Nai), chị Lê Thủy thấp thỏm khi giá sầu Thái loại 1 xuống sát 60.000 đồng/kg. Chị cho biết dù thương lái vẫn tìm đến mua, họ lại lựa chọn trái rất kỹ và mua với giá thấp.

"Thông thường mọi năm, giá sầu riêng Monthong loại 1 vào thời điểm này vẫn trên 70.000 đồng/kg. Nếu giá cứ liên tục xuống thấp, tôi sẽ phải chịu lỗ rất nặng", chị Thủy lo lắng.

Cùng cảnh ngộ, anh Tám, một chủ vườn sầu riêng khác tại khu vực, cho biết gia đình đã đầu tư một số tiền lớn với dự định thu hoạch hàng chục tấn sầu Thái Monthong vào chính vụ năm nay. Tuy nhiên, khi giá đột ngột xuống thấp hơn so với mọi năm, gia đình cũng rất lo lắng vì có thể đối mặt nguy cơ lỗ nặng.

Theo khảo sát, giá sầu riêng Thái Monthong loại 1 tại khu vực Đông Nam Bộ hiện dao động từ 62.000 đồng/kg, trong khi loại B chỉ có giá 46.000-56.000 đồng/kg, còn loại C giá khoảng 36.000-40.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Ri6 loại A cũng chỉ được thu mua với giá khoảng 45.000 đồng/kg, loại B giá 35.000 đồng/kg và loại C thậm chí rớt xuống còn 20.000 đồng/kg. Mức giá này đã giảm khoảng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), cho biết đợt giảm giá sầu riêng hiện nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, chất lượng sầu riêng từ miền Nam Thái Lan xuất sang Trung Quốc thời gian gần đây không đạt kỳ vọng, khiến các nhà nhập khẩu Trung Quốc hạ giá thu mua. Diễn biến này cũng kéo giá thu mua sầu riêng Việt Nam giảm theo.

Bên cạnh đó, vào cao điểm dịp Tết Đoan Ngọ (hay còn gọi là Lễ hội Thuyền Rồng tại Trung Quốc), nhu cầu tiêu thụ sầu riêng và nhiều loại trái cây tại thị trường tỷ dân thường tăng cao do người dân mua để biếu tặng và phục vụ hoạt động cúng lễ. Tuy nhiên, sau khi kỳ lễ kết thúc, nhu cầu tiêu thụ giảm đáng kể, khiến sức mua trên thị trường suy yếu.

Ngoài yếu tố thị trường, ông Nguyên nói thêm từ đầu tháng 6, phía Trung Quốc cũng siết chặt việc quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo Lệnh 280 nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận. Điều này khiến một số kho thu mua thận trọng hơn, thậm chí ngừng thu mua trong thời gian đầu để chờ rà soát.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết từ ngày 1/6, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, lưu trữ thực phẩm ở nước ngoài muốn xuất khẩu vào Trung Quốc phải chấp hành Lệnh 280, vốn thay thế Lệnh 248 trước đó.

Cụ thể, Lệnh số 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) quy định về việc đăng ký và quản lý các doanh nghiệp nước ngoài tham gia sản xuất, chế biến và lưu trữ thực phẩm xuất khẩu vào nước này nhằm tăng cường công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo quy định này, các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, chế biến hoặc lưu trữ thực phẩm xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc phải thực hiện đăng ký với GACC.

Việc đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo 2 phương thức. Doanh nghiệp có thể tự đăng ký trực tiếp trên hệ thống đăng ký trực tuyến CIFER của GACC. Ngoài ra, đối với các sản phẩm thuộc danh mục, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thông qua cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu để được giới thiệu và gửi hồ sơ sang phía Trung Quốc.

Sau khi được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ được cấp mã số đăng ký tại Trung Quốc. Mã số đăng ký này phải được thể hiện trên bao bì hoặc nhãn của sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời hạn hiệu lực của mã đăng ký doanh nghiệp là 5 năm kể từ ngày được cấp.