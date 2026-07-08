Lần đầu tiên Đắk Lắk đấu giá sầu riêng tại vườn

UBND xã Krông Pắk (Đắk Lắk) sẽ lần đầu tiên tổ chức các phiên đấu giá sầu riêng trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Đắk Lắk sẽ lần đầu tiên tổ chức đấu giá sầu riêng tại vườn. Ảnh: Dũng Lê.

Mới đây, Chủ tịch UBND xã Krông Pắk (Đắk Lắk) Lại Đức Đại cho biết đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho phiên đấu giá sản phẩm sầu riêng tại vườn, nhằm hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Theo kế hoạch, khoảng 100-200 ha sầu riêng đạt các tiêu chí về chất lượng và mã vùng trồng sẽ được lựa chọn tham gia đấu giá, với sản lượng khoảng 4.600 tấn.

Về hình thức, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đấu giá kín trực tiếp cho từng vườn với diện tích cụ thể, thông qua cách trả giá lên theo vòng tại khu vực diễn ra phiên đấu giá. Mức giá khởi điểm sẽ được xác định dựa trên giá bán dự kiến do chủ vườn đưa ra tại thời điểm đấu giá.

Sự kiện đấu giá diễn ra trong 3 phiên, trước và trong thời gian diễn ra Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk, kéo dài từ ngày 22/7 đến ngày 20/8. Kinh phí tổ chức đấu giá sản phẩm sầu riêng tại vườn được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động xã hội hóa, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Song song với hoạt động đấu giá, địa phương này cũng dự kiến tổ chức trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của xã; kết nối doanh nghiệp; trưng bày, giới thiệu thông tin vùng trồng; livestream các phiên đấu giá...

Đối với công tác tổ chức thực hiện, Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ UBND xã Krông Pắk mời các doanh nghiệp thu mua sầu riêng tham gia đấu giá, tư vấn để phiên đấu giá diễn ra công bằng, hiệu quả. Đồng thời, Hiệp hội cũng phối hợp với Tổ kiểm soát sản xuất - chất lượng sầu riêng lựa chọn đánh giá vườn sầu riêng trước khi vào tham gia đấu giá, hướng dẫn nông dân cập nhật nhật ký điện tử lên phần mềm truy xuất nguồn gốc.

Ngoài ra, Hội Nông dân sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác hỗ trợ người dân xây dựng hồ sơ các vườn đăng ký tham gia đấu giá, tuyên truyền vận động nhân dân canh tác đúng quy trình kỹ thuật, áp dụng biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) hoặc quản lý cây trồng tổng hợp (ICM).

Trong trường hợp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nông dân phải sử dụng thuốc trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông Nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành cũng như phải có bể chứa thu gom báo gói thuốc bảo vệ thực vật và phân bón theo quy định; thực hiện ghi chép nhật ký nông hộ đầy đủ.

Theo Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 403 mã số vùng trồng đối với các loại cây lâu năm. Riêng cây sầu riêng có trên 40.000 ha, sản lượng khoảng 400.000 tấn, được xem là vùng sản xuất lớn nhất cả nước. Đến nay, địa phương đã được cấp 280 mã số vùng trồng sầu riêng, tạo lợi thế quan trọng cho hoạt động xuất khẩu.

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng diện tích, tỉnh xác định cần tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng thay vì tăng trưởng nóng. Địa phương đang xây dựng đề án phát triển các loại cây ăn quả chủ lực, trong đó có sầu riêng và bơ, đồng thời khuyến cáo người dân sản xuất theo quy hoạch, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường.