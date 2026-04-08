Sát giờ G, TT Trump đồng ý ngừng bắn với Iran trong 2 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn hai tuần với Iran sau cảnh báo “xóa sổ nền văn minh”, trong bối cảnh chỉ còn vài giờ trước hạn chót buộc Iran mở lại eo Hormuz.

Ông Trump dọa xóa sổ Iran nếu không đạt thỏa thuận Trước hạn chót áp đặt, ông Trump tuyên bố có thể phá hủy cầu, nhà máy điện Iran chỉ trong một đêm, nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở eo biển Hormuz.

Trump đồng ý tạm dừng "đánh bóm và tấn công" Iran trong 2 tuần

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ tạm dừng “các cuộc ném bom và tấn công Iran” trong vòng hai tuần, với điều kiện Tehran mở lại eo Hormuz “ngay lập tức, hoàn toàn và an toàn”.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết:

“Dựa trên các cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan, trong đó họ đề nghị tôi tạm hoãn lực lượng tấn công dự kiến triển khai tối nay tới Iran, và với điều kiện Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý MỞ LẠI HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN eo Hormuz, tôi đồng ý tạm dừng các cuộc ném bom và tấn công Iran trong thời hạn hai tuần. Đây sẽ là một lệnh NGỪNG BẮN hai chiều.

Lý do là chúng ta đã đạt và vượt tất cả mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận dứt điểm về hòa bình lâu dài với Iran và hòa bình tại Trung Đông.

Chúng tôi đã nhận được một đề xuất gồm 10 điểm từ Iran và tin rằng đây là cơ sở khả thi để đàm phán. Gần như tất cả các điểm bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đã được thống nhất, nhưng khoảng thời gian hai tuần sẽ giúp hoàn tất và chính thức hóa thỏa thuận.

Thay mặt nước Mỹ, với tư cách Tổng thống, và cũng đại diện cho các quốc gia Trung Đông, tôi vinh dự khi vấn đề kéo dài này đang tiến rất gần đến hồi kết”.

Pakistan kêu gọi Mỹ ngừng bắn 2 tuần, Iran mở cửa eo biển Hormuz

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ đã được thông báo về đề xuất của Pakistan nhằm kéo dài hạn chót với Iran thêm hai tuần.

“Tổng thống đã nắm được đề xuất này và sẽ có phản hồi”, bà nói.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif kêu gọi ông Trump gia hạn để “tạo điều kiện cho ngoại giao phát huy tác dụng”.

Pakistan cũng đề nghị Iran mở lại eo Hormuz trong cùng thời gian và các bên tiến tới một lệnh ngừng bắn.

Hạn chót hiện tại mà ông Trump đặt ra để Iran mở lại eo Hormuz dự kiến kết thúc vào 8h sáng 8/4 giờ Hà Nội.

