Sát giao thừa, giá rửa xe vượt mốc 300.000 đồng/lượt

Tại nhiều cơ sở vệ sinh ôtô, phí rửa xe đã vượt mốc 300.000 đồng/chiếc trong ngày cuối năm cũ âm lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ trưa ngày 16/2 (29 Âm lịch), nhiều garage vệ sinh, chăm sóc ôtô trên địa bàn TP.HCM đã bắt đầu đóng cửa, nghỉ Tết. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn cố gắng hoàn thành dịch vụ rửa xe do lượng ôtô mang đến vào ngày cuối cùng của năm tăng đột biến.

Chuyện thường gặp mọi năm

Thực tế việc các cơ sở rửa xe đông đúc vào các ngày 29, 30 Âm lịch là việc khá quen thuộc vào mỗi dịp Tết. Theo quan niệm của nhiều chủ xe, việc vệ sinh phương tiện càng muộn thì chiếc xe sẽ càng giữ được sự sạch sẽ, bóng bẩy lâu hơn khi bước sang những ngày đầu năm mới.

Bên cạnh đó, sự bận rộn của những ngày giáp Tết cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều người rơi vào thế bị động. Một số chủ xe không kịp sắp xếp thời gian vệ sinh, rửa xe vào những ngày cận Tết, đành chịu cảnh xếp hàng rửa xe dù đã sát Giao thừa.

Nhiều cơ sở vệ sinh ôtô vẫn đang tích cực hoạt động sát Tết. Ảnh: Đan Thanh.

Tại nhiều tuyến đường tại TP.HCM, chỉ còn số ít cơ sở rửa xe mở cửa đón khách. Vì vậy dù đã đến chiều tà ngày cuối năm, nhiều xe vẫn đang xếp hàng chờ đến lượt được vệ sinh.

Tuy nhiên khi phóng viên liên hệ để được đặt lịch vệ sinh xe gấp, nhân viên cho biết không thể nhận thêm lịch vệ sinh do cửa hàng đã sắp đóng cửa, chỉ đang "cố" hoàn thành các xe đang chờ.

Dạo trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều chủ xe cũng đang tích cực tìm kiếm nơi rửa, vệ sinh cho xế hộp vào chiều cuối năm. Và đây cũng là thời điểm giá rửa xe tăng theo từng ngày.

Không dưới 250.000 đồng/lượt rửa xe

Theo ghi nhận, mức giá rửa xe trong ngày 29 Tết đã không còn theo bảng giá niêm yết của ngày thường. Thay vào đó, mỗi cơ sở tự đưa ra mức "phí Tết" tùy theo khối lượng công việc và số lượng nhân viên còn bám trụ lại làm việc.

Tính đến chiều 29 Âm lịch, đa số cửa hàng rửa xe đều đã áp dụng mức giá dao động 200.000-250.000 đồng/xe. Thậm chí ở nhiều nơi, giá dịch vụ rửa xe (bao gồm vệ sinh gầm) đã lên mức 400.000 đồng/lượt, cao gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Số ít chủ xe cho rằng việc tăng giá cao như vậy là không hợp lý, nhưng đa số đều chấp nhận mức giá dịch vụ này.

Phí rửa xe tăng hơn 300.000 mỗi lượt vào ngày cuối năm âm lịch.

Anh Hoàng Tuấn, chủ xe Hyundai Tucson (TP.HCM), cho biết ngày thường, giá rửa xe chỉ dao động khoảng 100.000-150.000 đồng/chiếc.

Tuy nhiên nay đã sát Tết, anh chấp nhận mức giá 250.000 đồng do không thể sắp xếp thời gian đi rửa xe từ sớm.

"Sát giao thừa người ta vẫn mở cửa rửa xe cho mình nên giá nếu đến 500.000 đồng/xe vẫn phải chấp nhận", anh Tuấn nói.

Nhìn chung, tình trạng "cháy" chỗ rửa xe và giá dịch vụ tăng phi mã vào ngày cuối năm là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Dù phải chi trả mức phí cao gấp 2-3 lần ngày thường, nhưng với nhiều chủ xe, đây là khoản chi xứng đáng để chiếc ôtô của mình có diện mạo sạch sẽ nhất trong ngày đầu xuân.