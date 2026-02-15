Trung Quốc ra quy định mới về màn hình cảm ứng

Chính quyền Trung Quốc buộc ôtô phải trang bị phím vật lý điều khiển các chức năng thiết yếu, thay vì tích hợp toàn bộ vào màn hình cảm ứng.

Theo Carscoops, ngành công nghiệp Trung Quốc nổi tiếng với nỗ lực thúc đẩy phát triển công nghệ màn hình cảm ứng trang bị trên ôtô thế hệ mới.

Tuy nhiên, chính quyền nước này gần đây bắt đầu cho rằng các nhà sản xuất ôtô dường như đã “quá tay” với màn hình cảm ứng, do đó sẽ siết chặt các quy định về thiết kế khoang cabin.

Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc đã đề xuất các quy định mới, yêu cầu những chức năng an toàn thiết yếu phải được điều khiển bằng các công tắc hoặc phím bấm vật lý.

Không phải các nút chọn ẩn trong menu phụ, cũng không phải là những chức năng chỉ được kích hoạt bởi thao tác vuốt, loạt chức năng cần thiết phải được kích hoạt bằng nút điều khiển vật lý và trực quan, cho phép tài xế có thể thao tác không cần rời mắt khỏi đường.

Đèn báo rẽ, đèn khẩn cấp, cần số và chức năng gọi cứu hộ khẩn cấp phải được kích hoạt qua phím bấm vật lý, diện tích bề mặt tối thiểu 10 x 10 mm2.

Yêu cầu nhìn chung không quá khắt khe, nhưng ở một thời đại mà khoang cabin tràn ngập màn hình cảm ứng với tối giản phím bấm như hiện tại, quy định này dường như là thứ mà tài xế đang cần.

Động thái này được cho là nhắm trực tiếp vào kiểu thiết kế khoang lái tối giản, thường gặp trên xe Tesla hay các thương hiệu Trung Quốc như BYD và Xiaomi.

Chuyên trang Carscoops thừa nhận bảng táp-lô gọn gàng trông rất đẹp mắt trên catalogue, cũng tiện dụng khi dừng đỗ hoặc lúc kẹt xe, nhưng lại kém thú vị khi xe đang di chuyển, lúc độ trễ xuất hiện trên màn hình hay khi phải thao tác với nhiều menu và các biểu tượng cỡ nhỏ.

Trung Quốc gần đây liên tục ban hành các quy định liên quan đến an toàn ôtô. Quốc gia tỷ dân đã cấm tay nắm cửa dạng ẩn, sau khi nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hành khách mắc kẹt trong ôtô điện. Trung Quốc cũng đang tiến đến loại bỏ vô lăng kiểu Yoke, cho rằng các hình dạng vô lăng khác thường có thể không tương thích với túi khí và các thử nghiệm an toàn.

Các nhà lập pháp Trung Quốc cũng đang siết chặt quy định với hệ thống trợ lái nâng cao. Các tiêu chuẩn mới cho hệ thống tự lái Level 3 và Level 4 yêu cầu phải được chứng minh đạt độ an toàn tương đương một người lái xe có năng lực và sự tập trung.

Các nhà sản xuất ôtô cần đệ trình một báo cáo an toàn chính thức, chứng minh hệ thống của mình có thể xử lý tốt hoạt động lái xe hàng ngày cũng như các tình huống rủi ro cao nghiêm trọng. Nếu hệ thống tự lái gặp sự cố hoặc tài xế không đồng ý can thiệp vào vô lăng, chiếc xe phải có khả năng dừng lại một cách an toàn.

Việc hỗ trợ từ xa cho các phương tiện giao thông tự động hoàn toàn cũng đang được hợp pháp hóa. Đây là động thái sẽ giúp taxi tự hành có thể “gọi” người hỗ trợ trong trường hợp mọi thứ mất kiểm soát.