Sắp làm tuyến metro gần 9.000 tỷ đồng ở Phú Quốc

HĐND tỉnh An Giang đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án metro Phú Quốc giai đoạn 1 có tốc độ 70-100 km/h, tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng.

Phú Quốc xây tuyến đường sắt đô thị giai đoạn 1 dài 18 km, tốc độ thiết kế 70-100 km/h. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Báo An Giang, sáng 24/10, HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, trong đó đã quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo tờ trình của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt chủ trương đầu tư, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 là một phần của tuyến đường sắt đô thị Phú Quốc. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp loại hình giao thông công cộng chất lượng cao, năng lực vận tải lớn, ổn định, an toàn.

Tuyến tàu điện được triển khai nhằm phục vụ phục vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, đồng thời tăng cường kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách, giảm tai nạn, phát thải và hướng tới phát triển đô thị xanh đến năm 2030.

Tuyến có chiều dài tuyến gần 18 km, đoạn từ Cảng hàng không Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC tới đường tỉnh ĐT.973. Trên tuyến có 5-7 nhà ga, bố trí một trung tâm bảo dưỡng phương tiện. Phương tiện khai thác là đoàn tàu gồm 3-5 khoang (module), tốc độ thiết kế 70-100 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng .

Dự kiến, tuyến tàu đô thị giai đoạn 1 thực hiện từ quý IV/2025 đến quý II/2027, theo phương thức PPP, hợp đồng BOT. Hạn hợp đồng dự án tối đa 40 năm kể từ ngày bàn giao, đưa vào sử dụng. Nhà đầu tư dự án được lựa chọn theo hình thức trường hợp đặc biệt, đơn vị thực hiện là Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc.

Đặc khu Phú Quốc sở hữu vị trí địa lý chiến lược, nằm ở trung tâm khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với hệ thống cảng biển sâu và sân bay quốc tế hiện đại, kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới, sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú.

Vừa qua, tại đặc khu Phú Quốc, 10 dự án và công trình trọng điểm đã đồng loạt khởi công để phục vụ APEC 2027.

Những công trình, dự án trọng điểm khởi công gồm: Đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 - sân bay Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973); hồ nước Cửa Cạn; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số, xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc; xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và các công trình chức năng; đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư An Thới.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, những dự án này có tổng mức đầu tư lớn hàng nghìn tỷ đồng. Với hệ thống hạ tầng đồng bộ sắp tới, Phú Quốc sẽ không chỉ là điểm đến của Hội nghị APEC 2027, mà còn là biểu tượng của một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030.