Sắp hết cảnh mỗi lần làm thủ tục hành chính lại chuẩn bị loạt giấy tờ

Bộ Tài chính đặt mục tiêu từ 2027 không cần doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính để giảm chi phí.

Thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động để triển khai các nhiệm vụ được giao.

Không yêu cầu doanh nghiệp nộp lại dữ liệu đã có

Theo kế hoạch, trọng tâm cải cách là cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, đồng thời chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát việc thực thi dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mục tiêu là nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý được Bộ Tài chính đặt ra là đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cùng thời điểm, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, đồng thời bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đáng chú ý, người dân và doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp lại những thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan hành chính Nhà nước. Cùng với đó, 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp đủ điều kiện cũng được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Đối với các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, mục tiêu đến năm 2027 là 100% thủ tục đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường điện tử.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Các thủ tục, điều kiện mới chỉ được ban hành khi thực sự cần thiết, hợp pháp, hợp lý, có chi phí tuân thủ thấp hơn lợi ích quản lý mang lại và không còn giải pháp tối ưu hơn.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu không để xảy ra tình trạng thủ tục hành chính được cắt giảm ở văn bản này nhưng lại phát sinh điều kiện, giấy phép hoặc yêu cầu mới ở văn bản khác.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu từ năm 2027 không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại dữ liệu đã có. Ảnh: Phan Anh.

Cùng với việc cắt giảm thủ tục, cơ quan này sẽ hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, kiểm tra, thanh tra trên cơ sở quản lý rủi ro. Các đối tượng quản lý sẽ được phân loại theo mức độ tuân thủ, qua đó giảm yêu cầu cấp phép, chấp thuận trước đối với những hoạt động có mức độ rủi ro thấp.

Với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được cắt giảm, Bộ Tài chính sẽ rà soát, sửa đổi hoặc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và biện pháp quản lý phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, các quy trình quản lý theo phương thức hậu kiểm sẽ được xây dựng để vừa giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đến 2030, dịch vụ công được cung cấp chủ động

Về dài hạn, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công thiết yếu trong phạm vi quản lý có thể được tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên toàn quốc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. 100% dịch vụ công cũng sẽ được cung cấp chủ động khi đã bảo đảm đầy đủ điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số.

Để phục vụ quá trình này, Bộ Tài chính sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu theo danh mục tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP và đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Cơ quan này cũng yêu cầu bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để việc kết nối, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu được thông suốt.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của các bộ, ngành cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện, kết nối đồng bộ giữa các hệ thống nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền địa phương.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính phải được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn quy định.

Theo Bộ Tài chính, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được xác định không chỉ nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp mà còn hướng tới thay đổi phương thức quản lý, nâng cao chất lượng thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đây được xem là một trong những giải pháp tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.