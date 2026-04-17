Sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu cải cách thủ tục hành chính phải thực chất, không hình thức, đặc biệt quán triệt nguyên tắc "dứt khoát không được cắt chỗ này nhưng ghép vào chỗ khác".

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ điều này khi chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chiều 17/4.

Các bộ cam kết cắt giảm

Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình, kết quả cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của 3 bộ.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay, tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 638 thủ tục. Dự kiến, sau khi rà soát để phân cấp và bãi bỏ, số lượng thủ tục hành chính của Bộ sẽ còn lại 555 thủ tục. Trong đó, cấp Bộ còn 141 thủ tục, chiếm 25,36%.

Với kết quả thực hiện đến nay, tính tổng cộng sau khi thực hiện tất cả các phương án, Bộ sẽ cắt giảm được 51,77% về thời gian giải quyết TTHC; 53,34% về chi phí tuân thủ. Cả hai con số này đều vượt chỉ tiêu 50% của Chính phủ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết, hiện nay, tổng số các TTHC của Bộ là 58. Tới đây, Bộ sẽ làm việc với các bộ liên quan để cắt giảm tiếp 3 thủ tục nữa. Như vậy, tổng số TTHC của Bộ sẽ còn lại là 55 TTHC.

Ông Nguyễn Đình Khang cam kết Bộ sẽ tiếp tục rà soát, chú trọng các giải pháp đơn giản hoá, tái sử dụng dữ liệu thay thế, bảo đảm cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024.

Đối với Bộ KH&CN, Thứ trưởng Phạm Đức Long thông tin, sau khi rà soát và bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, Bộ KH&CN còn lại 423 TTHC. Số lượng và tỉ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Bộ sau khi thực thi phân cấp là 157 TTHC. Bộ sẽ tiếp tục rà soát để thực hiện phân cấp tối đa những TTHC mà địa phương có thể đảm nhận theo khả năng.

Đối với chỉ tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, Bộ KH&CN cho biết, sau khi thực thi phương án đề xuất cắt giảm trong năm 2026, dự kiến Bộ cắt giảm được trên 9.100 ngày, đạt tỉ lệ 52,25%, dự kiến vượt chỉ tiêu so với yêu cầu.

Cải cách minh bạch, thực chất

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của 3 bộ trong triển khai cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thời gian qua.

Đến nay, Bộ NN&MT và Bộ Dân tộc và Tôn giáo cơ bản đã thực hiện cắt giảm theo các tiêu chí đề ra. Trong đó, Bộ NN&MT là đơn vị hoàn thành đầy đủ các nội dung về phân cấp, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ.

Riêng Bộ NN&MT là bộ có số lượng thủ tục lớn, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nhất là ở địa phương - nơi đang rất trông chờ vào kết quả cải cách. Vì vậy, cần quyết tâm cao, làm nhanh, làm thực chất.

Biểu dương Bộ NN&MT trong thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, ông Hồ Quốc Dũng giao Bộ Tư pháp nghiên cứu, xem xét lấy Bộ NN&MT làm điển hình trong triển khai cải cách TTHC.

Trong quá trình triển khai, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ phải rà soát kỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, "dứt khoát không được cắt chỗ này mà ghép vào chỗ khác". Đồng thời, việc phân cấp phải lấy ý kiến địa phương, tránh tình trạng áp đặt dẫn đến không khả thi khi thực hiện.

Ông cũng yêu cầu các bộ khẩn trương rà soát, trao đổi với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính để thống nhất kết quả cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xác định rõ số lượng, tỉ lệ cần tiếp tục hoàn thành.

Riêng Bộ KH&CN, Phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ các tiêu chí, đặc biệt là phân cấp thủ tục hành chính phải đạt tối thiểu 30%; tiếp tục nghiên cứu cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Phó thủ tướng cũng đề nghị các bộ cần tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, khẩn trương hoàn thiện phương án phân cấp TTHC; cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC; cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC; hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và gửi các cơ quan liên quan đúng thời hạn quy định…