Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, 890 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh.

Chính phủ vừa ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh gồm Nghị quyết đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ: Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế, Công an và Nghị quyết chung của Bộ Tư pháp, bao hàm 7 Bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp, NHNN.

Tổng thể 8 nghị quyết, về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp xuống địa phương 134 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 349 thủ tục hành chính.

Về điều kiện kinh doanh, 8 Nghị quyết nêu trên bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh.

Tổng số lượng văn bản sửa đổi, bổ sung là 164 văn bản. Trong đó có 2 Nghị quyết của Chính phủ và 155 Nghị định; 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, với việc ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Chính phủ đã hoàn thành cơ bản 4/4 chỉ tiêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp phân quyền được giao theo Kết luận số 18-KL/TW.

Trong đó, tổng số thủ tục hành chính cấp Trung ương chỉ còn khoảng 27%; đạt mục tiêu Kết luận số 18 đề ra là không quá 30%.

Tỉ lệ cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ giải quyết thủ tục hành chính so với năm 2024 đều vượt trên 50% đáp ứng yêu cầu của Kết luận số 18.